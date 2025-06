Mensaje de Los Tigres del Norte a Petro: “Ojalá respete los contrapesos de la democracia”

Aprovechando su visita, Luis Hernández, bajo sexto y vocero de la banda, habló con SEMANA , pero no lo hizo solamente de acordes o de su más reciente disco , también de la migración, de las deportaciones en Estados Unidos y, por supuesto, de dos personajes que dividen: Donald Trump y Gustavo Petro.

“ Cuando es elegido el presidente actual, mermó un poco las entradas a los eventos, notamos que la gente estaba asustada, temerosa, con la idea de no salir , guardarse, quedarse en casa, ahorita están un poquito más libres, de disfrutar la vida diaria y en nuestros eventos, gracias a Dios, solo se vio mermado la entrada una o dos semanas, ahora se ha visto un apoyo magnífico, estuvimos en el Madison Square Garden y tuvimos sold out, la gente quiere divertirse”, contó.

Sin embargo, fue claro en que su posición política no está solamente en sus letras. “ Aparte de la música, estamos participando en diferentes manifestaciones y organizaciones civiles, le decimos a la gente que también tenemos derechos , estamos haciendo llegar ese mensaje al gobierno de Estados Unidos”.

Luis Hernández (segundo de izquierda a derecha) estuvo en New York en el homenaje por la calle que lleva el nombre de su banda, Los Tigres del Norte. | Foto: Los Tigres del Norte.

“Ahora que estamos viajando, cuando nos toca viajar en un vuelo comercial, te toca sentarte en un vuelo de primera clase y te ven raro y con la pura mirada te dicen que no perteneces, sobre todo cuando este gobierno (el de Trump) ha mandado ese mensaje de división ”, relató sobre una experiencia de discriminación que vivió durante uno de sus viajes.

Pero no fue la única. “Recientemente, en esta gira, fuimos a un restaurante y nos negaron una mesa, eso es demasiado triste porque hemos contribuido demasiado a la sociedad, hemos recibido reconocimientos del gobierno federal, ocurrió en Louisina, que es un estado muy, muy racista, ahí nos trataron mal, nos negaron una mesa, iba todo el grupo, que normalmente somos ocho personas”.

“Es un éxito, esa canción llega a nosotros porque se hace un concurso de compositores en una estación de radio, esa nos llamó la atención, salió en La reina del sur, no la escogimos, fue la que ganó el concurso y nuestra sorpresa es que en Colombia la gente la corea como tantas canciones que decimos, no sabemos cuál es el ingrediente, qué tiene que les gusta tanto. En otros países no la cantamos”, añadió.