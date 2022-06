Otro funcionario de la Alcaldía de Medellín se unió a la campaña de Gustavo Petro

El equipo de trabajo que formó Daniel Quintero se sigue desgranando para promover en el departamento de Antioquia el nombre de Gustavo Petro hacia la Presidencia. En las últimas horas presentó su carta de renuncia el subsecretario de Grupos Poblacionales de Medellín, Juan Daniel Pulgarín.

El anuncio lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta personal de Twitter, donde acumula opiniones a favor y en contra. Si bien su protagonismo dentro de la Alcaldía fue menor, la decisión ha generado estruendo porque ya son nueve los funcionarios que dirimen de sus tareas para respaldar el proyecto político del Pacto Histórico.

“Decidí dejar a un lado mi rol como servidor público y alzar las banderas del envejecimiento digno en la campaña Gustavo Petro y Francia Márquez. Vivir sabroso es un asunto de responsabilidad. Agradezco la confianza del alcalde Daniel Quintero y de la gestora social Diana Osorio”, escribió Pulgarín.

Su actividad en la administración se enfocó en liderar los proyectos a favor de los adultos mayores a través de la Secretaría de Inclusión Social, entidad que ha sido duramente cuestionada por presuntas irregularidades en la ejecución de los programas.

En mayo, un grupo de ancianos marchó por el centro de la ciudad para denunciar supuestos retrocesos en los planes de atención y la Personería del distrito encendió las alarmas por demoras en la prestación del servicio.

“Carencia en la oferta institucional y falta de personal son algunas de las deficiencias en los programas del adulto mayor en Medellín”, comentó el Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones de los problemas que encontró.

A pesar de las controversias que carga la gestión que lideró el recién salido subsecretario, anunció que trabajará al interior de la campaña de Gustavo Petro para promover una vejez responsable dado que por cada 100 personas jóvenes hay 62 mayores que requieren atención.

“Por eso debemos pensar en un gobierno social que priorice la paz y le (sic) dé cumplimiento a los acuerdos de La Habana. Por eso he decidido llevar las banderas de los adultos mayores y los jóvenes que soñamos con una vejez digna”, concluyó Juan Daniel Pulgarín.

Una vez compartió la noticia en sus redes sociales, el movimiento Independientes, grupo político que ganó las elecciones locales en 2019 y que promueve la candidatura de Petro en Antioquia, aseguró que con su trabajo “los derechos de nuestros mayores estarán bien representados”.

La renuncia del subsecretario de Grupos Poblaciones se da 24 horas después de que se oficializara el retiro de la secretaria de Mujeres, Ana María Valle Villegas, y la gerente de Etnias, Farlin Perea Rentería. Ambas también aterrizaron en la izquierda para apoyar el proyecto presidencial.

Las críticas por las renuncias de las cabezas visibles de la administración

El concejal Luis Bernardo Vélez, quien respaldó a Daniel Quintero en la búsqueda de la Alcaldía y luego lo abandonó por su proceder, denunció que las renuncias sistemáticas están generando traumatismos en la ejecución del plan de desarrollo.

La alerta la justifica con el abandono del cargo que han asumido nueve personas que tenían a cargo grandes tajadas del presupuesto municipal e importantes proyectos públicos a cambio del Pacto Histórico.

“Estamos viendo interrupción de procesos, improvisación, falta de planeación, no hay un sentido responsable con la ciudad y con las poblaciones de Medellín”, mencionó el corporado.

En la lista que señala figuran Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno; Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia; Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social; Juliana Colorado, exsecretaria de Medio Ambiente; Carlos Mario Mejía, exsecretario de Movilidad, y Eleonora Betancur, exdirectora de Cooperación en Inversión de Medellín.

Frente a la crítica, la alcaldesa encargada, Andree Uribe, argumentó que la ausencia de los secretarios no obstaculiza el cumplimiento del programa de gobierno dado no son indispensables para darle tránsito.

“El mensaje a todos es de tranquilidad. Los programas y proyectos no van a parar, vamos a seguir trabajando. Representamos un plan de desarrollo, pero la persona como tal no es esencial, no es indispensable para la continuidad”, respondió la mandataria que está a cargo de la ciudad de manera provisional mientras avanzan las investigaciones contra Daniel Quintero por presunta participación política a favor de Gustavo Petro.