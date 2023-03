Pasos para acceder al 50% de descuento en el impuesto vehicular en Antioquia

Al menos 454 mil personas tienen deudas pendientes relacionadas con el impuesto vehicular en Antioquia y la Gobernación está dispuesta a otorgar un descuesto del 50 por ciento sobre los intereses moratorios con el fin de que se pongan al día en la cuenta.

Este beneficio se tramite por medio de la ley de inversión social y se aplica al endeudamiento de 2022 y años anteriores. Los interesados podrán quitarse el dolor de cabeza hasta el próximo 30 de junio, sobre el cual regirá la promoción de pendientes.

De acuerdo con los datos de la administración departamental, 108.380 contribuyentes deben un año de impuestos. Mientras que 46 mil más no han aportado saldo entre 2021 y 2020. Precisamente, la cartera ha estado en reducción en los últimos tres períodos.

Cubrir este saldo libra a la persona de sanciones financieras e intereses; procesos de cobro coactivo; después de dos o más vigencias sin pagar, el vehículo puede ser inmovilizado; y no podrá realizar algunos trámites ante los organismos de tránsito, entre otros líos.

Parque automotor de Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, Iván Felipe Velásquez Betancur, explicó que los ciudadanos que deseen aprovechar el descuento solo deben generar la declaración sugerida en línea o en los puntos de pago.

Una vez se haga esta gestión, de manera automática se verá reflejado el descuento. “Estar al día con este impuesto le evitará someterse a sanciones y estará aportando a un mayor recaudo que se traducirá en obras y progreso para el departamento”, dijo el funcionario.

Todo esto se podrá buscar en el portal www.vehiculosantioquia.com o consultar el estado de los pendientes en la central de impuesto vehicular, ubicado en el sótano externo del edificio de la Gobernación de Antioquia en el centro administrativo de la Alpujarra.

También hay oficinas temporales habilitados en diferentes centros comerciales de la ciudad y en las oficinas de tránsito y transporte de algunos municipios del Valle de Aburrá y las otras subregiones del departamento, como el oriente, Urabá y norte antioqueño.

Gobernación de Antioquia. - Foto: Cortesía: Gobernación de Antioquia.

En Medellín (sede Sao Paulo), Copacabana, Girardota, Bello, Sabaneta (sede principal), Sabaneta (sede Mayorca), Envigado (sede principal), Envigado (sede Viva Envigado), Envigado (sede matriculas iniciales) La Estrella, Caldas e Itagüí (sede principal).

También en el municipio Itagüí se puede tramitar en la sede Capricentro. Por fuera de la subregión del Aburrá, en las poblaciones de Andes, Amalfi, Apartadó, Caucasia, Ciudad Bolívar, Marinilla, Puerto Berrío, Rionegro, Santa Rosas de Osos, Turbo, Urrao, Yarumal.

Por otro lado, en materia de movilidad, resulta importante indicar que en Medellín arrancó una etapa de sanciones para los conductores que no cumplan con las medidas de restricción. Esto regirá para los otros municipios que integran el Área Metropolitana.

Las nuevas multas se aplicarán en las vías que estaban exentas del pico y placa hasta el pasado 17 de febrero, modificaciones adoptadas por las autoridades para descongestionar las carreteras y mejorar la calidad del aire que atraviesa un período crítico.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. - Foto: Twitter @sttmed

Si bien en los primeros cinco días de ejecución la penalidad fue pedagógica, ahora los agentes de tránsito están autorizados para ‘castigar’ a los infractores. Durante la primera semana, las cámaras sorprendieron a 9.627 vehículos circulando en calles no autorizadas.

Esta multa será de $580.000, no solo por circular en las carreteras que no están habilitadas, sino por rodar con los automotores el día que no corresponde, teniendo como base los dígitos de las matrículas, de cinco de la mañana a ocho de la noche.

Lunes: 6 y 9; martes: 5 y 7; miércoles: 1 y 4; jueves: 8 y 0; y viernes: 3 y 2. Mientras que el pico y placa para los taxis se aplica con el último dígito de la matrícula, con una rotación de cada dos semanas para no afectar la operación comercial en el Valle de Aburrá.