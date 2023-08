Pilas: estos son los cortes de agua en Medellín para este jueves 31 de agosto

Medellín

Rionegro

Medellín

Bello

La realización de estos trabajos Incluye 23.467 usuarios de los barrios Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito en Medellín, además de París en Bello.