Polémica por reconocida tuitera que habría estafado a seguidores de Bad Bunny con boletas falsas

Las redes sociales no solo han servido para inmortalizar, a través de videos y fotografías, el concierto del cantante puertorriqueño conocido como Bad Bunny, en Medellín (Antioquia), sino también para dar a conocer una serie de denuncias debido a presuntas estafas en la comercialización de las boletas.

En Twitter, un hombre, quien se identifica como @telotengo, contó el amargo momento que vivió al llegar al estadio Atanasio Girardot la tarde del viernes, 18 de noviembre, y ser notificado que su boleta era falsa, por lo cual no pudo ingresar al evento. Al parecer, habría sido víctima de estafa.

“Octubre 19, 2022. Contacto a @marcepachecoe para consultar el valor de la boleta, me informó que son seguras con QR y procedo a pagarle (1) boleta por valor de $620.000. Octubre 28, 2022: Le envío nombre y cédula de la persona y procede a enviarme la boleta. (Porque la boleta queda con estos datos registrados). Hasta aquí todo iba bien”, escribió el joven en la red social.

Al llegar el tan anhelado de día para ver al “conejito malo”, personal de logística le indicó el problema que tenía su entrada. En seguida, cuenta, comenzó a buscar a la persona que le vendió la boleta.

“Ansioso, decepcionado, iracundo y frustrado procedo a contactarme con la presunta estafadora. Le envié unos mensajes de texto porque donde estaba no tenía señal y logré que me contestará una llamada de celular...Me contestó el novio, ni siquiera ella que fue la persona con la que hice el negocio. Cruzamos par de palabras donde le hablé fuerte (por obvias razones) y de una se molesta”, relató el tuitero.

De acuerdo con el relato del afectado, en medio del reclamo que hizo fue insultado e incluso lo habrían dicho que si denunciaba perdía más dinero del que ya había perdido-

“Me dijo: “Haz lo que se te de la perra hpta gana y si nos vamos a lo legal no te pago una mondá” (...) Aquí se perdió hotel, pasajes, ropa, transportes, un sueño por vivir y muchas cosas más”, puntualizó.

Ante la presunta estafa, el tuitero aseguró que interpondrá la respectiva denuncia en la Fiscalía e invitó a las personas que también hayan pasado por lo mismo a denunciar.

“Si alguien más fue estafado y quiere unirse escríbame. Yo pago el abogado. Moraleja: no se confíen de nadie, las apariencias engañan”, concluyó.

Tras la polémica que desató esta denuncia, y al parecer otras que involucran a la misma mujer, Marcela Pacheco se pronunció a través de un comunicado que publicó en su perfil de Instagram, donde asegura que ella también fue estafada.

“La señora Marcela Pacheco en su calidad de emprendedora fue asaltada en su propia fe al confiar en personas inescrupulosas, por lo que quedó involucrada en esta lamentable situación”, dice el comunicado.

Y agrega que: “la señora Marcela Pacheco realizará el reembolso de los dineros cancelados por todos y cada una de las personas que se vieron afectadas en tan lamentable hecho”.

Entre tanto, en Twitter otra usuaria que al parecer también terminó con boletas falsas, publicó que ya le había recibido dos abonos por $5.000.000 cada uno. “Ya hizo 2 abonos, estamos a la espera del resto”, dice la publicación.