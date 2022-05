Por daño en tuberías, el occidente de Medellín permanece sin el servicio de agua

Las fuertes lluvias que se presentaron este martes en la ciudad de Medellín ocasionaron una creciente de la quebrada La Iguaná, lo cual afectó el sistema de acueducto en el occidente de Medellín por el daño en cinco tuberías de los viaductos de la red secundaria, que conducen el agua potable de la planta de tratamiento San Cristóbal.

Además, por la alta turbiedad en las aguas, fue necesario que se detuviera la operación en la planta de tratamiento. Aunque la operación de la planta de tratamiento San Cristóbal, se logró restablecer, los sectores del centro-occidente de Medellín, permanecen sin agua.

Circuito San Cristóbal, entre las direcciones:

- De calle 62 A hasta la calle 61 entre carrera 126 y carrera 131.

- De carrera 131 a carrera 133 entre calle 59 y calle 60.

- De calle 54 a calle 59 entre carrera 120 F y carrera 127.

- De calle 48 B a calle 52 A entre carrera 102 BB y carrera 110.

- De carrera 102 B a carrera 108 entre calle 48 A y calle 48 F.

- De calle 120 F y calle 120 B entre carrera 43 A y carrera 43 BB.

- De calle 45 A y calle 48 A entre carrera 102 B y carrera 108.

Incluye 4.777 clientes de los barrios: Antonio Nariño, Eduardo Santos, El Socorro, La Loma y Santa Lucía.

Circuito La Quiebra entre las direcciones:

- De calle 48DD hasta calle 49A entre carrera 97A y carrera 99DD.

- De calle 48BB entre 99B y carrera 99F.

- De carrera 99DD hasta carrera 109A entre calle 48F hasta calle 55.

Incluye 2.503 clientes de los barrios: Juan XXIII-La Quiebra, La Pradera y Santa Margarita

Circuito Cucaracho entre las direcciones:

- De calle 49 hasta calle 49B entre carrera 96 y carrera 109.

Incluye 3.363 instalaciones de los barrios: Juan XXIII-La Quiebra, La Pradera y Metropolitano.

Hasta el momento no se sabe cuando se restablecerá el servicio, por lo cual EPM dispuso de carrotanques en la zona para suministrar agua potable a la comunidad, así como tanques de piso. Mientras avanzan las operaciones en la infraestructura afectada.

Por otra parte, la planta de potabilización La Montaña también tuvo que detener sus operaciones, debido a la alta turbiedad del agua que está allí llegando. Esta parada de la potabilización obligó a interrumpir el servicio de acueducto este miércoles 11 de mayo, así:

Circuito La Montaña, entre:

- De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

- De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

- De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

- De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

- De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

Incluye 10.276 clientes de los barrios: Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena).

Circuito La Honda

- De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

- De carrera 23C hasta CR 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

- De carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

- De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Incluye 3.132 clientes de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II.

Esta zona de Medellín también será atendida con carrotanques.

EPM presentó excusas a la ciudadanía por las incomodidades que puedan ocasionar estas interrupciones en la prestación del servicio de acueducto. Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115 o en las redes sociales, EPMestamosahi.