Preocupante panorama en el sector de La Iguaná, en Medellín, tras fuertes lluvias: Alcalde entrega balance

Las intensas lluvias registradas la tarde del viernes en Medellín provocaron la caída de árboles, inundaciones en vías principales y emergencias en el sector de La Iguaná, donde el incremento en el caudal de su quebrada encendió las alarmas de los habitantes.

Impresionantes imágenes: desbordamiento de una quebrada en el occidente de Medellín, por cuenta de las lluvias

Con respecto a este sector, el alcalde Federico Gutiérrez entregó un nuevo balance en la mañana de este sábado, 10 de octubre, donde especificó la cantidad de familias y personas afectadas.

“Hasta el momento tenemos identificadas 187 familias afectadas, que representan 516 personas. Nuestra prioridad es acompañarlas y garantizar su seguridad, especialmente la de nuestros niños y adultos mayores”, reportó Gutiérrez.

Por su parte, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín reportó que la afectación en este sector incluyó la inundación en viviendas aledañas ante el crecimiento de la cuenca.

El alcalde reportó a mediados de las 8 de la mañana de este sábado que, aunque ya se presentan avances importantes, los equipos de la administración distrital siguen atendiendo la emergencia y trabajando para recuperar la normalidad del sector.

“Ya hemos retirado más de 110 m³ de residuos voluminosos y 60 m³ de lodo. También atendimos a 3 personas, entre ellas un niño con asma que requirió traslado a un centro asistencial”, precisó el mandatario.

La emergencia en otros sectores de la ciudad

Las vías de otros sectores como San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles siguen afectadas por las consecuencias que dejó la jornada. Sobre la caída de árboles y de algunos postes, Gutiérrez dijo: “EPM y Bomberos están trabajando en los puntos afectados”.

Distrito atiende la emergencia. Foto: Composición SEMANA | Foto 1: X Federico Gutiérrez - API | Foto 2 y 3: Redes sociales

Fuertes lluvias en Medellín dejan vías inundadas y árboles caídos: estos son los corredores afectados

El mandatario aclaró que, aunque haya iniciado oficialmente el fenómeno de El Niño, es probable que las lluvias no cesen en la ciudad, advirtiendo que algunas pueden ser muy intensas, con grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Finalmente, Federico Gutiérrez concluyó su reporte presentado a través de X, agradeciéndole a los organismos de emergencia y enviándole un mensaje a los afectados.

“Gracias a nuestros bomberos, organismos de socorro y a todos los equipos que están en territorio. A las familias afectadas: no están solas. Seguimos al frente, trabajando para que puedan recuperar su tranquilidad″, concluyó el gobernante.

Estas jornadas lluviosas se han hecho presentes en diferentes sectores de la ciudad. Bogotá también protagonizó esta semana días de intensas precipitaciones en el territorio.

Las fuertes lluvias también causaron inundaciones e importantes emergencias en el norte de Bogotá, entre las que se incluyó la falla de una tubería. Varias vías de la ciudad quedaron encharcadas fuertemente, presentando, al igual que en Medellín, diferentes complicaciones en materia de movilidad.