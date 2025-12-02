“Quiero que se sepa la verdad”: SEMANA habló con el papá del niño que murió tras ingerir una pastilla rosada que encontró en un parque infantil

La muerte de Matías Serna Ramírez, estudiante de un reconocido colegio del sector de Manrique, nororiente de Medellín, tiene estupefactos a sus vecinos y familiares.

El niño falleció en la tarde del sábado en el Hospital Infantil Concejo de Medellín.

Los hechos que lo llevaron a la muerte se remontan 24 horas atrás, cuando él, en medio de un juego en un parque infantil que queda a pocos metros de la casa donde vivía, en el barrio Jardín, en la comuna 3 (Manrique), decidió ingerir una pastilla de color rosado que encontró en el suelo envuelta en una pequeña bolsa.

La tragedia que se comenta en diferentes zonas del barrio tiene golpeada a su familia, particularmente a su padre, quien había logrado meses antes que un juez de familia le otorgara la custodia del pequeño.

Bajo la condición del anonimato, el hombre decidió hablar con SEMANA, para contar qué fue lo que realmente sucedió con Matías.

“Quiero que se sepa la verdad”, aseguró en diálogo telefónico con este medio.

“Primero, quiero aclarar: dicen que mi pareja tiene la culpa, pero yo quiero que aclaren, que ella no se fue pa’l parque con los hijos y dejó a Matías solo, eso no es verdad”, aseguró.

“Ella no estaba con ellos (con Matías y sus hijastros), ellos le pidieron permiso, porque el parque queda aquí, a la vueltica de la casa”, agregó.

También indicó que él no consume ni licor ni drogas, y que trabaja para sacar adelante a su familia.

Además, pidió mantener bajo reserva su nombre, pues quiere pasar esta tristeza que lo agobia en el entorno de su familia.

Finalmente, fue certero en algo: “Respecto a lo de la pastilla, sí, todo eso es cierto, eso fue lo que él se comió”.

Aunque señaló que la sustancia que le causó la muerte a su pequeño Matías no se conoce aún, pues esos hechos son materia de investigación en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Matías había llegado a mediados de este año a Medellín procedente de Manizales, donde estudiaba tercer grado.

De hecho, la institución educativa manizalita emitió un comunicado para lamentar lo ocurrido.