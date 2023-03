Se busca a ‘Azul’, una perrita schnauzer que fue robaba en el barrio Laureles, de Medellín

Paola Vergara jamás se imaginó que ir al almacén D1 en el barrio Laureles de Medellín significaría quedarse sin lo que más quiere, su perrita ‘Azul’. Así se llama la mini schnauzer que estaba esperando a su dueña mientras entraba a la tienda.

'Azul', es una perrita schnauzer de un año y medio de edad que se robaron en el barrio Laureles de Medellín. - Foto: @paolavergaramon

El mercado en mención, tiene un lugar para dejar a las mascotas y de ese lugar, un hombre alto de aproximadamente 35 años, con camisa de cuadros, un poncho, blujean y acompañado de un menor de edad de aproximadamente nueve años, así como con una bebé de brazos, decidió hurtarse al animalito.

“La desamarraron mientras hacía una compra y los vieron por el sector de la 33, y el parque de Belén”, describió desesperada.

Paola hizo un video en sus redes sociales que alcanza miles de reproducciones, describiendo a “Azulita” como ella misma le dice de cariño.

‘Azul’ tiene el pelaje negro, un parche blanco en su pecho, en su cola y la pata izquierda de adelante más blanca que la otra.

“Hago este video para que llegue a todos los rincones de la ciudad”, cuenta entre lágrimas en la cinta.

Paola Vergara, es la dueña de 'Azul', la perrita que fue hurtada en el barrio Laureles de Medellín. - Foto: @paolavergaramon

La mujer cuenta que no duerme y está desesperada buscándola junto a sus amigos y familiares. “Se me llevaron mi vida entera, mi alma y mi corazón con ella. No es una simple perrita es mi vida”, dice llorando.

La dueña de ‘Azul’ clama al ladrón que se la devuelva. Ella está dispuesta a darle recompensa económica, comida o lo que esa persona necesite.

Según Paola Vergara, este es el hombre que le robó a su perrita 'Azul' en Medellín. - Foto: @paolavergaramon

Emotivo reencuentro espiritual de una mujer con su mascota fallecida meses atrás

Un hecho viral se dio en la red social de TikTok, en el cual una usuaria experimentó una situación sobrehumana con un animal que pareciera que le trajo un mensaje del más allá.

Florencia Abraham es una mujer de 20 años que estaba con su familia en medio de un proceso de luto, dado que su mascota había fallecido hace poco.

Según lo contado por ella para Infobae, el 25 de noviembre de 2022, su labradora de pelaje marrón, bautizada Guadalupe, falleció luego de estar dos años afrontando las consecuencias de un cáncer terminal que hizo metástasis en su interior. Ella murió en la madrugada, por lo que Abraham no estuvo al lado de ella en el momento exacto, dado que no se encontraba en casa.

El video publicado el 16 de marzo, muestra que ella estaba compartiendo con sus familiares una noche cualquiera, sin nada diferente a lo habitual. No obstante, desde la ventana apareció un colibrí, el cual no empezó a deambular por la habitación, sino que se acentuó directamente en la cabeza de Abraham. En el transcurso de las horas, el ave no se separó de ella y se dejó acariciar. Para la mujer, esto no fue una coincidencia, sino un mensaje espiritual.

“Este es mi mejor recuerdo. Gracias, Guadita (Guadalupe) por volver a encontrarme”, fue el mensaje que acompañó al video. Para Abraham, su mascota se había transformado en ese colibrí, por lo que aprovechó para saludarla y reencontrarse con ella. Ella sintió que el ave tenía una energía positiva, la cual se equilibró en cuestión de segundos con la de ella. “Dicen que cuando los colibríes te visitan, en realidad, es una persona o animal que falleció y solo te está visitando, alguien te quiere”, indicó.