Seis años después de la tragedia de Chapecoense, en la zona hay capilla, parque temático y hasta una avioneta

El 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense se estrelló en las montañas cercanas a Medellín, dejando 71 personas muertas de las 77 personas a bordo.

El siniestro ocurrió cuando la aeronave, que salió de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estaba próxima a aterrizar en el aeropuerto internacional de Medellín, donde el equipo debía disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Entre las víctimas fallecieron 19 jugadores del Chapecoense y 14 de la comisión técnica. La tragedia puso de luto al mundo del fútbol y lleno de tristeza al planeta.

El avión que cubría el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, y que trasladaba a 77 personas, entre ellas los jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, colisionó con el monte y cayó. En ese monte, que pertenece a las montañas de La Unión (Antioquia), este 18 de noviembre se llevó a cabo una misa. “Conmemoramos el VI aniversario de la tragedia aérea del equipo Chapecoense. Junto al cónsul de Brasil en Colombia, delegaciones de la Fuerza Aérea Colombia, la Policía, el Ejército Nacional, organismos de socorro, y representación del Concejo Municipal se efectuó un acto litúrgico y protocolario en el cerro Chapecó en la vereda Pantalio”, informó la Alcaldía de La Unión (Antioquia).

“Entre tanto, la banda sinfónica de nuestro municipio se hizo presente e interpretaron los diferentes himnos entre ellos el himno a la República Federal de Brasil acompañados por la artista unitense Natalia Valencia Restrepo. Los hechos acaecidos un 28 de noviembre de 2016, en el vuelo 2933 de la compañía LaMia que trasportaba al plantel del Chapecoense rumbo a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, donde fallecieron 71 personas, la mayoría eran dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del club brasileño. Fue la tragedia deportiva más grande de la historia de Sudamérica. Es a raíz de este hecho que empiezan a tejerse diferentes vínculos entre Brasil y La Unión y dónde nace un tema de cooperación internacional”, agregó la Alcaldía de La Unión.

En la zona también fueron puestos cruces en homenaje a las 71 personas fallecidas. Un lugar en el cual muchas personas acostumbran a orar y que se volvió muy turístico por cuenta de la tragedia. A pocos metros fue construido un parque temático administrado por “Gordo Lindo”. “El Ecoparque Chapecó, donde Gordo Lindo, está ubicado en la vereda Pantalio, municipio de la Unión Antioquia. En este lugar encontrarás diferentes actividades para realizar en familia, con una excelente atención, unos hermosos paisajes, y una rica comida”, se lee en un video promocional del lugar.

De hecho, en la entrada al lugar colocaron una réplica miniatura del avión de LaMia en el que ocurrió la tragedia. Y otra avioneta que su dueño dicidió instalar en la cumbre de la montaña para que los visitantes la conozcan. “Cuál es el servicio del avión? La idea es que el turista llegue a este lugar, se suba a ese avión, se nos olvide el mundo por 15, 20 minutos, escuchando lo que ha pasado en esta montaña, respetando varios temas, claro, pero donde se preste un servicio, se nos olvide el mundo un rato y vivamos eso tan lindo que hay acá”, dijo Gordo Lindo.

En la zona también es célebre Johan Ramírez, el “niño ángel” del Chapecoense al que la tragedia le cambió la vida. Por cosas de la vida, Johan Alexis Ramírez Castro y su padre escucharon el estruendo del accidente desde su rancho, ubicado a pocos metros del lugar de los hechos. Aunque estaban dormidos, los gritos de los pasajeros heridos -que pedían ayuda y auxilio- los despertó e hizo dirigirse a ver qué había ocurrido.

Ambos se encontraron con una desgarradora escena, que se convertiría en el momento que más impactaría la vida de Johan Ramírez. Reconocido como el ‘niño ángel’, luego de haber guiado y ayudado a los bomberos en el rescate de los cuerpos de la tragedia del avión, el joven reveló en su momento con SEMANA cómo le cambió la vida, conociendo el mundo con homenajes y con becas de estudio en el exterior.

“A mí me duele que para poder cumplir mis sueños, comprar la casa, tener la beca y todo eso, murieran tantas personas. Como lo he dicho y no me canso de decirlo, si fuera por mí yo devolvería todo, la fama, todas las cosas y seguiría trabajando en mi campo con tal de devolverle la vida a la gente, pero es imposible”, compartió el ‘niño ángel’ en SEMANA.