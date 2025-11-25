Suscribirse

Medellín

Sobrino de Cuco Vanoy, baleado en Medellín, falleció en las últimas horas

Mauricio Vanoy Bohórquez, de 42 años, también era desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 10:49 a. m.
Ramiro 'Cuco' Vanoy, está preso en una cárcel de baja seguridad en Miami.
Ramiro Cuco Vanoy está preso en una cárcel de baja seguridad en Miami. | Foto: Suministrado a Semana

En la tarde de ayer lunes murió en Medellín Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino del exjefe paramilitar Ramiro Cuco Vanoy, quien está preso en Estados Unidos.

Mauricio, de 42 años, había sido internado de urgencia en el Hospital Pablo Tobón Uribe, luego de ser herido en la cabeza por sicarios que atentaron contra su vida el viernes.

En el atentado, ocurrido en inmediaciones del barrio La Iguaná, en el centro occidente de Medellín, también fue herida una mujer identificada como Carmen García. La pareja se movilizaba en un vehículo que fue atacado por pistoleros.

Mauricio estaba siendo investigado por concierto para delinquir, a su vez que registraba antecedentes como desmovilizado del Bloque Mineros del grupo paramilitar las AUC, de la que su tío fue uno de los jefes.

Ramiro Cuco Vanoy estuvo al mando del Bloque Mineros que delinquió al norte de Antioquia. Actualmente, está condenado a 24 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. En Tarazá, Antioquia, fue donde creó su bloque paramilitar.

Contexto: Escándalo por irregularidades en multimillonarios bienes entregados por ‘Cuco Vanoy’

En días recientes volvió a ser noticia tras develarse que se ha convertido en un escándalo el manejo de los bienes entregados por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Cuco Vanoy, avaluados por la justicia en cerca de 94.000 millones de pesos.

Se trata de 257 bienes muebles e inmuebles, más de 1.000 cabezas de ganado, un helicóptero y hasta una clínica totalmente dotada, cuya administración fue calificada por magistrados de Justicia y Paz como “indecorosa”.

Cuco Vanoy, paramilitar. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Un informe de SEMANA destaca que documentos oficiales y declaraciones de funcionarios del Fondo de Reparación de Víctimas, quienes tienen bajo su cargo la administración de esos bienes, revelan el desastre en detrimento de los intereses de las víctimas.

El informe periodístico señala que, en palabras de la magistrada Beatriz Eugenia Arias Puerta, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, por esos bienes no se pagan los cánones de arrendamiento a tiempo o están cedidos a precios irrisorios. “O sea una vergonzosa, pésima, indecorosa administración de los bienes. No es insulto, es la realidad de lo que está pasando”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Movilidad este martes en Bogotá: así están las principales vías y TransMilenio este 25 de noviembre en la capital

2. Defensa del presidente Petro pide anular fallo que reguló alocuciones y critica la decisión del Consejo de Estado

3. “Podrían ejecutarlo”: Preocupación por acción que tomarían agentes infiltrados contra Maduro, si cede ante presión de EE.UU.

4. Real Madrid se movió rápido y aseguró su primer fichaje para 2026: “Ya dijo que sí”

5. Horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025; Nana Calistar destapó lo que viene para los 12 signos del zodiaco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínAsesinatos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.