“Soy muy crítico de Fecode”: cofundador de Rappi cuestionó al gremio y dijo que Colombia necesita graduar a más de 10.000 jóvenes

Este domingo, 28 de diciembre, la precandidata presidencial Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el cofundador de la plataforma Rappi, Andrés Bilbao, hablaron sobre la situación de los emprendimientos en Colombia.

Rappitenderos. Foto: Rappi

En medio de la charla, que fue transmitida en vivo, se habló sobre capitales de riesgo, el Sena, las universidades y tres temas que rondan en la cabeza del emprendedor: la familia, la mentalidad y la educación.

Frente a este último, Bilbao fue crítico. “Soy muy crítico de Fecode, necesitamos estar mucho más cerca de qué es lo que necesita el mercado al entrenar a la gente, no ponernos a discutir cómo hacer para mantener el museo del sistema educativo que tenemos”, dijo.

Para el emprendedor, las universidades colombianas deben transformarse para aportar más al modelo de negocio que está a la vanguardia en el mundo.

“Si tuviera que tomar decisiones fuertes frente a universidad pública sería obligar a aumentar de manera dramática el volumen de gente con habilidades técnicas, que se desarrollan en cursos cortos, pero dramática es: yo pondría una universidad de que si no graduás 10 mil (estudiantes) no competís, algo fuerte, porque de a 50 al año, 100 al año no estaríamos haciendo nada”, aseguró.

Pero no fue lo único que Bilbao dijo en la conversación con la precandidata del Centro Democrático. También expresó que se necesita una inversión mucho más grande para que las pequeñas empresas den el salto a ser unicornios como la plataforma Rappi, que están avaluadas en más de un millón de dólares.

“En Colombia hace falta mucho capital local para ayudar a que estas empresas nacientes tengan un chance de arrancar y después sí pueden ir a buscar capital al exterior, hay muy poca inversión de riesgo, tenemos algunos avances porque cuando salen compañías como Rappi o Platzi sale mucho más emprendedores que aprenden cómo hacer para crecer, para usar tecnología”, indicó.

Por último, Bilbao se mostró preocupado por los colombianos que no trabajan ni estudian y que son llamados ninis.

“Cómo emprendedor colombiano quisiera tratar de hacer algo con estos pelaos que hoy no estudian, que no trabajan”, puntualizó.

Bilbao, oriundo de Cali, es uno de los cofundadores de Rappi, plataforma digital para la entrega de pedidos, similar a Doordash y Uber en Estados Unidos, que se regó por toda América Latina brindando opciones económicas a miles de personas.