Tremendo agarraron entre taxistas que se agredieron a bate en Medellín; el video de la pelea es viral en redes sociales

En un video quedó en evidencia un fuerte agarrón entre dos taxistas, que terminó con sus vehículos destrozados y lesiones entre los conductores. Hechos que se registraron en la noche del pasado 7 de enero, sobre la avenida 10, en El Poblado.

Todo comenzó, cuando uno de los conductores de un taxi, se bajó y golpeó una de las ventanas del carro del colega con un bate de béisbol. “¿Cree que está hablando con un niño o qué?”, le dijo el hombre que comenzó la pelea. De inmediato, el conductor enojado se baja de su vehículo y comienza a grabar con el celular los insultos del otro hombre.

No solo fueron los golpes a una de las ventanas del carro, también lo golpeó a él con el bate. Eso hizo que el conductor agredido se defendiera, le quitara el bate y le pegara también. Además, le quebró una de las ventanas del vehículo y varias partes del carro.

— Luis Fernando Quijano Moreno 🇨🇴🕊️ (@FdoQuijano) January 8, 2023

Otro taxista que nada tuvo que ver con la pelea, trató de calmarlos a los dos, en especial al que respondió con más golpes, “no volvás a hacer eso, deja el carro sano”. Sin embargo, el taxista le mostró cómo le habían quebrado el vidrio.

Aún se desconocen las causas que desencadenaron esta fuerte pelea que paralizó esa transcurrida avenida en El Poblado. Aunque varias personas que pasaban por el lugar se detuvieron a ver qué pasaba y al mismo tiempo decirles que no se golpearan, nada les impidió seguir discutiendo.

Otro caso: taxista intentó agredir con un vidrio a un conductor

Las redes sociales ponen cada vez más en evidencia la cultura de la justicia por mano propia en Medellín. En las últimas horas, un video registró el momento exacto en el que un taxista iba a ser de las suyas porque un conductor colisionó con su automotor.

De acuerdo con la información que se publicó, el incidente tuvo lugar sobre la avenida 33, uno de los ejes viales más concurridos de la capital de Antioquia. A plena luz del día, el hombre que aparece en la pantalla amenazó con protagonizar una tragedia.

La víctima describió que la emergencia habría sido ocasionada por el mismo sujeto que soltó el volante sobre la calle y se levantó violentamente de la silla para reclamarle con una botella las razones por las que habría golpeado una parte de su automotor.

“Este señor frenó en seco en la 33 y tuve que esquivarlo”, empezó narrando el ciudadano en la cuenta de Twitter de Denuncias Antioquia. Pese a la maniobra que estaba desarrollando para mitigar el riesgo, alcanzó a pegarle a uno de los retrovisores.

Si bien no quedó en evidencia esa situación, esta persona agarró su celular para la situación que estaba a minutos de presenciar. El taxista le cerró el paso y tomó con su mano una botella de vidrio con la que, supuestamente, pretendía lesionarlo.

Él golpeó la botella sobre el asfalto en varias oportunidades, dejó el pico con el filo y lo intimidó con golpearlo. En un fragmento de la grabación se observa cómo trata de abrir la puerta del carro de la víctima con el presunto propósito de herirla.

También se escucha cómo le pide que descendiera del automotor. En repetidas ocasiones le dice que se baje y justifica su actuación con que él fue quien lo chocó. Mientras tanto, la persona estaba temerosa dentro del carro insistiendo con el pito para llamar la atención.

“Esta fue su reacción… ¿Qué me hubiera hecho si yo no tuviera el seguro de la puerta o me hubiera bajado en ese momento?”, cuestionó el ciudadano a través de las redes sociales, donde más personas se han sumado a las voces de preocupación por esta conducta.

Varios comentarios dejados en la publicación advierten que el hombre que intimidó al conductor debe ser sancionado por las violentas amenazas que lanzó. Los usuarios piden la intervención de la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de Medellín.