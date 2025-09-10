Suscribirse

Un policía fue herido tras ataque a una patrulla en el municipio de Buriticá, Antioquia

El uniformado se recupera en un centro asistencial.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 12:54 a. m.
Una patrulla de la Policía que transitaba por el sector el Calvario, distante a 5 minutos del casco urbano de Buriticá, Antioquia, fue objeto de un atentado.

Tras ser impactado el vehículo en varias ocasiones, el conductor del mismo perdió el control y fue a dar contra un barranco.

Según confirmaron las autoridades, se trataba del patrullero Julio César Pacheco Rico, quien sufrió una herida en el brazo izquierdo por proyectil de arma de fuego.

Luego de ser sacado de la zona, el uniformado fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención especializada, aunque se conoció que está fuera de peligro.

El vehículo, según Blu radio, estaba recogiendo elementos de dotación y en él viajaban el patrullero herido y un subintendente, que salió ileso.

Según el mismo medio, el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, dijo se activaron los protocolos de seguridad en la zona luego del ataque armado.

"Fueron recibidos con una explosión de baja potencia y también con los disparos. Nos arrojó un patrullero herido en el brazo. Queda el vehículo en el sitio y llegaron al casco urbano a recibir la atención de vida e informar lo sucedido", confirmó el oficial.

El uniformado herido fue atendido en Buriticá para evaluar si era necesario su traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad en otra zona del departamento.

Aunque se desconoce quiénes son los autores del atentado, las autoridades creen que el Clan del Golfo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tienen injerencia en la zona.

Precisamente, en las últimas horas se conoció una resolución firmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que reconoce el estatus de grupo armado a esa organización.

Y es que en agosto, el presidente anunció que se encuentra en diálogos de paz con esa organización.

“Les quiero informar al alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista (Clan del Golfo). He iniciado varias; yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, dijo Petro en ese momento.

Y agregó: “Pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno; todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”.

También entregó más detalles de esos acercamientos con el Clan del Golfo: “Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad, porque no es sino elevar a los delitos incluso graves la justicia restaurativa”.

Contexto: Clan del Golfo rompe el silencio y habla de supuesto plan para atentar contra el director de la Policía

