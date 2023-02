Banda delincuencial utilizaba uniformes de una empresa de telecomunicaciones para hurtar cable de cobre en Pereira

La colaboración de la ciudadanía fue clave para la captura de tres sujetos en el municipio de La Virginia, localizado en el centro de Risaralda, quienes fueron sorprendidos con una importante cantidad de cable multipar telefónico que, al parecer, pretendían hurtar para posteriormente fundirlo y extraer el cobre, el cual alcanza un alto valor en el mercado clandestino.

Cuando los uniformados de la Policía Nacional llegaron hasta la calle 15 con carrera 7 de la localidad, específicamente en el barrio Los Almendros, encontraron a estos hombres de 19, 31 y 48 años de edad subiendo cerca de 400 kilogramos de este material a un vehículo, por lo que se procedió con la verificación de la situación.

El operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, permitió la captura de tres personas - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Pereira

Estas personas portaban uniformes de una reconocida empresa de telecomunicaciones para simular ser funcionarios de la misma y pasar desapercibidos, pero obviamente no tenían documentos para acreditar su actividad ni los permisos para llevarse las 121 tiras de cable de ese sector.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Javier Raúl Gallego Duque, indicó que la información que entrega la ciudadanía es un factor fundamental para combatir la delincuencia, por lo cual animó a los habitantes de la capital risaraldense para que sigan comunicando cualquier actividad sospechosa a la línea 123 o a los números de los cuadrantes.

Recuperación de automotores robados

La lucha contra el crimen que adelantan las autoridades en el departamento de Risaralda permitió la recuperación de un vehículo y una motocicleta, gracias a las acciones preventivas de registro y solicitud de antecedentes a personas y el control de la documentación de los automotores en el área metropolitana de Pereira.

Uno de los operativos permitió identificar en el centro de la ciudad una motocicleta marca SYM de color negro y modelo 2020, la cual está avaluada en 10 millones de pesos. También fue posible encontrar una camioneta Chevrolet modelo 2013 con un valor aproximado de 100 millones, la cual circulaba por el área urbana del municipio de La Virginia. De inmediato se procedió con el peritaje técnico de ambos automotores por parte de la Sijín, para dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de coordinar la devolución a sus propietarios.

Uno de los operativos de la Policía en Pereira permitió identificar una motocicleta marca SYM de color negro y modelo 2020, la cual está avaluada en 10 millones de pesos - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Pereira

Durante este primer mes y medio de 2023 la Policía Metropolitana de Pereira ha logrado la recuperación de 27 motocicletas y 11 vehículos, por lo cual piden a la ciudadanía que haga la denuncia oportuna en caso de hurto, pero que no se haga ninguna clase de negociación con los delincuentes.

Hasta ahora se nota una disminución en el hurto a motocicletas del 11 por ciento y de 15 puntos porcentuales en vehículos; aunque se recuerda a la comunidad la importancia de no dejar parqueados los automotores en la vía pública y sin vigilancia, así como no prestarlos a nadie que no sea de absoluta confianza. En el caso de que se esté realizando una venta, no se recomienda que el potencial comprador se lo lleve para probarlo sin ninguna clase de acompañamiento.

Operativos en el área metropolitana de Pereira

El despliegue de la Policía Metropolitana dio importantes resultados en la capital risaraldense, donde los últimos operativos permitieron la detención de 30 personas entre hombres y mujeres por diferentes delitos. Se destaca la incautación de tres armas de fuego y una traumática que no contaban con la documentación exigida por la ley y 3.065 gramos de sustancias estupefacientes.

Las acciones adelantadas en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia hicieron posible evitar muchos hechos delincuenciales de afectación a la vida, así como la aplicación de 305 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana.