Camioneta con hinchas del Pereira que regresaban de Tunja se fue a un abismo: este es el balance oficial del accidente

Un grupo de hinchas del Deportivo Pereira que se trasladó en una camioneta hasta Tunja, en Boyacá, sufrió un accidente cuando estaba por regresar a su lugar de origen después de ver el empate 1-1 de su equipo ante Boyacá Chicó.

El accidente sucedió en el Alto de Boquerón, cerca de Ibagué, en la madrugada de este lunes, 22 de septiembre.

“Lamentamos informar que un vehículo tipo camioneta que regresaba de la ciudad de Tunja con siete de nuestros integrantes, tuvo un accidente de tránsito sin dejar víctimas que lamentar, pero con algunos de los muchachos gravemente heridos”, informó en sus redes sociales el Lobo Sur, la barra popular más grande del equipo risaraldense.

“Fuerza para todos ellos y una oración al cielo, pronta recuperación”, agregaron.

Los hinchas lesionados fueron remitidos en ambulancias hasta la clínica Asotrauma, en la ciudad de Ibagué.

Según el diario caldense La Patria, los heridos fueron identificados como Yeison Díaz, Edison Giraldo, Leandro Tamayo, Germán González, Juan González, Santiago Giraldo y Estefanía Gallego.

“De ellos, cinco ya recibieron alta médica tras presentar lesiones leves, en su mayoría golpes y contusiones. En la clínica permanecen dos pacientes bajo observación, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos en estado reservado, y otro a la espera de valoración por parte de un especialista para definir el tratamiento de sus heridas”, informó ese diario.

Entre los lesionados hay un menor de edad.

Tras el accidente, la vía hacia Ibagué fue cerrada temporalmente, mientras las autoridades indagaban sobre lo ocurrido.

En su visita a Tunja, ciudad ubicada a uno 450 kilómetros (8 horas en carro) desde Pereira, el equipo risaraldense estuvo ganador desde el minuto 26 del primer tiempo, cuando Sammy Merheg anotó.

Sin embargo, le empataron luego de que el árbitro sancionara una jugada dudosa en el minuto 4, de los cinco que había declarado de reposición.

“Hicimos un partido muy correcto ante un equipo necesitado, sabíamos de sus fragilidades y las aprovechamos. Pero al final, como ya ha pasado en esta cancha, suceden cosas extrañas. No es raro que aquí siempre haya polémicas”, cuestionó el técnico del Pereira Rafael Dudamel.

El Deportivo Pereira de Rafael Dudamel. | Foto: Juanse Hernández/Colprensa.