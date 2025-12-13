Cayó señalado asesino del campeón panamericano de pesas Juan Esteban Peña Bolívar

En las últimas horas, fue capturado en Cartago, Valle, el señalado asesino de Juan Esteban Peña Bolívar, una promesa del deporte olímpico colombiano.

Peña Bolívar fue baleado el miércoles 16 de julio, cuando iba con otra persona en su moto por la avenida Sur de Pereira, frente al Distrito Militar, en la comuna Cuba.

El deportista perdió el control del vehículo y cayó herido de muerte, mientras su acompañante sobrevivió al ataque y fue trasladado a un centro médico de la capital de Risaralda.

Entonces, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Miguel Andrés Camelo, dijo que sus hombres “reaccionaron e hirieron a uno de los sicarios que intervino en este ataque y luego la Policía recibió información sobre un sujeto herido que ingresó a un hospital de la ciudad, pero después escapó”.

Sin embargo, este sábado se conoció de la captura de uno de los sospechosos del crimen.

Se trata de Edwin Julián Arcila Morales, conocido como alias Juli, persona requerida por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

“Se estableció, además, que alias “Juli” presuntamente actuaba como sicario al servicio de un grupo delincuencial de Pereira, desde donde desplegaba su accionar criminal operando principalmente en el barrio Bellavista de Cartago", indicó la Policía.

Sobre Juan Esteban Peña Bolívar, de 21 años, se sabe que era un destacado deportista, campeón juvenil panamericano y americano en 2019 y 2020 en la disciplina de levantamiento de pesas (liga del Meta).

"Lamentamos profundamente la partida del joven deportista Juan Esteban Peña. Un campeón del levantamiento de pesas que se destacó por su entrega, disciplina y amor por el deporte", expresaron deportistas del departamento del Meta. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

El crimen se tornó aún más dramático al conocerse que, tras ser enterada de la muerte de su hijo, Sandra Bolívar, quien padecía una enfermedad, falleció.

El joven integró la Selección Colombia de levantamiento de pesas y formó parte de la Liga de Pesas del Meta.

A pesar de esas conquistas, el deportista tuvo que verse obligado a trabajar como mototaxista para ayudarse económicamente.