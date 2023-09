Cuidador de Pancho y Chita, chimpancés muertos en Pereira, fue imputado: “Habría dejado premeditadamente abiertos seguros de la jaula”

Raúl Gasca era el dueño de ‘Pancho’

Cuando se le preguntó si ‘Pancho’ representaba una amenaza para los humanos, Gasca no pudo dar una respuesta definitiva y destacó que el chimpancé estaba acostumbrado a la presencia de personas. Sin embargo, lamentó profundamente su muerte y se preguntó por qué no se optó por dispararle un dardo tranquilizante en lugar de utilizar un arma de fuego.

“Es una pregunta difícil y no te puedo decir si mataría a alguien porque era un animal acostumbrado a ver la gente. Él vivía aquí conmigo en el tráiler, se acostaba aquí y compartía con nosotros. Pero no sé qué habrá pasado en ese momento, yo no estuve allí, pero vuelvo y repito, él no era un chimpancé salvaje”, dijo Gasca en entrevista con SEMANA.