En Pereira y Risaralda empieza este lunes el Programa de Alimentación Escolar

A partir de este lunes 30 de enero se da inicio al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad de Pereira y su área rural, que beneficiará a los estudiantes de 165 establecimientos de carácter oficial, quienes deberán ser focalizados directamente por las directivas docentes de cada institución; ya que en este proceso no interviene la Secretaría de Educación porque debe hacerlo un equipo conformado por el personero estudiantil, 2 representantes de los grados superiores, la manipuladora de alimentos y 2 padres de familia; según lo que establecen la Ley 1404 de 2010 y el Decreto 1286 de 2005.

Desde la administración municipal se informó que el proceso de licitación pública número 310 de 2022 fue adjudicado a la empresa Productos Frescos del Campo SAS, (Frescampo), y a la Unión Temporal Alimentando Futuro; las cuales se encargarán de entregar cada día en las escuelas y colegios con sus respectivas sedes 25.683 raciones alimenticias, que comprenden 6.050 complementos de tipo refrigerio industrializado y 19.633 almuerzos.

Cocinera PAE en Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

La aprobación de vigencias futuras excepcionales por parte del Concejo de Pereira hizo posible que esta adjudicación del PAE brinde cobertura durante 156 días del calendario académico, lo que representa una inversión que supera los 20.000 millones de pesos. Durante todo el tiempo de su ejecución habrá un Comité de Alimentación Escolar que se encargará de vigilar el cumplimiento de las buenas prácticas en cada establecimiento y el grupo de estudiantes que están siendo beneficiados.

Se aclaró por parte de la Secretaría de Educación de Pereira que hay un lote con 6.733 raciones que fue declarado desierto, pero que será cubierto de forma temporal por los dos contratistas a los cuales se les asignó el PAE mientras se adjudica un nuevo proceso de adjudicación, sin que esto represente ninguna afectación en la calidad del servicio.

El PAE cumple con los lineamientos técnicos y administrativos de la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, por lo cual se hacen ajustes en los pesos y cantidades que se entregan a los estudiantes beneficiados con la incorporación de nuevas preparaciones, frutas y frutos secos; de tal manera que el 30 por ciento de las necesidades nutricionales las otorgue la ración de almuerzo y el 20 por ciento la del refrigerio. Sin embargo se aclara que esto no sustituye la base de alimentación en los hogares.

Entre los servicios que tiene contratados para este 2023 la Secretaría de Educación de Pereira está el de vigilancia privada para los establecimientos priorizados, el cual se presta bajo la modalidad sin armas con 82 turnos en el día y 80 para la noche, con intensidad de 12 horas cada uno.

La Procuraduría ya abrió una indagación previa a las entidades incursas en el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cundinamarca. - Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Para tal fin se destinaron 10.900 millones de pesos en un contrato con la Unión Temporal Educación Pereira AC 2022, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa y la infraestructura por un periodo de 12 meses y 2 días calendario.

También en el departamento de Risaralda se inicia este lunes 30 de enero el Programa de Alimentación Escolar en los 12 municipios no certificados, que incluye a 4.100 niños y niñas que estudian en sedes educativas de comunidades indígenas, quienes manejan un calendario diferencial e iniciaron sus clases con el respectivo PAE desde el 10 de enero.

Es importante destacar que entre los convenios que actualmente maneja la Gobernación de Risaralda está también el de cooperación interinstitucional con la Universidad Tecnológica de Pereira y la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, (Unisarc), que beneficia a más de 3.000 jóvenes del área rural con cupos en carreras que están enfocadas en el sector agropecuario.

Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo - Foto: Foto: suministrada a Semana

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

@PGN_Col solicitó investigar posibles actuaciones irregulares de funcionarios de la @AlcaldiadeMed en contratos para el PAE por aproximadamente 20 mil millones de pesos. #EsNoticia 👉 https://t.co/QwZy4n8AEm pic.twitter.com/o6nOO5bacK — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 27, 2023

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.