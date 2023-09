Los detalles que llevaron a que la Fiscalía imputara al cuidador de los chimpancés en el bioparque Ukumarí

El 24 de julio de 2023 el país se enteró del asesinato de dos chimpancés que habían escapado la noche anterior del bioparque Ukumarí en Pereira, Risaralda. Este hecho provocó conmoción en el país, pues no había muchos detalles sobre la forma en que habían muerto Pancho y Chita, animales que no tenían características de ofensivos.

“Desde el Bioparque Ukumarí lamentamos informar la pérdida de dos de nuestros chimpancés. Dos individuos que durante muchos años estuvieron bajo nuestro cuidado, protección y que con sus personalidades enamoraron y se robaron el corazón de todos los visitantes. Como institución reconocemos que esta pérdida generará profunda tristeza y dolor no solo en nuestra familia de colaboradores, también en las comunidades que durante estos siete años de operación han creído en nosotros y en nuestro trabajo a diario por garantizar el bienestar de los animales”, escribieron en el comunicado.

Sin embargo, las dudas siguieron creciendo, pues para muchos no había explicación del porqué los dejaron escapar y, peor aún, por qué los mataron.

Cierre de puertas antes de tiempo

La omisión, en el cumplimiento del protocolo, habría permitido la salida de los primates del área destinada para su descanso y que culminó con el sacrificio de los mismos. En ese sentido, La Fiscalía imputó al cuidador por el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado. Sin embargo, una juez de control de garantías le impuso medida no privativa de la libertad, es decir, que no va a una cárcel.