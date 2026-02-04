Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Una verdadera emergencia se presenta en varias regiones del país, ante las fuertes lluvias que se registran, las cuales, según las informaciones de las autoridades meteorológicas, serían provocadas por un frente frío que es un fenómeno climático atípico.

En ese sentido, teniendo en cuenta además que en ciudades como Nueva York, donde se han presentado nevadas y agresivas tormentas de hielo, una de las peores circunstancias ha sido la de la interrupción del fluido eléctrico, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó medidas.

La entidad expidió una Circular Externa en la que requiere a todos los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, para que adelanten las acciones preventivas y prospectivas para la reducción de riesgos en sus redes de infraestructura, que permitan proteger la vida y asegurar la provisión de estos servicios.

Frente frío en Colombia. SuperServicios toma medidas. Foto: Superintendencia de Servicios / Cortesía

Las medidas que anuncia la SuperServicios se deben -en parte- a que las autoridades ambientales han confirmado que habrá un nuevo frente frío que avanza desde el norte. Ello activa otra vez las alarmas, en medio de desbordamientos o riesgos en fuentes hídricas, tanto naturales como embalses de almacenamiento para producir energía.

Las lluvias son inusuales para esta época del año y están causando estragos en muchos municipios, en particular en los que tienen cercanías a ríos y embalses. El peligro es que el fenómeno climático pueda extenderse inclusive hasta el fin de semana, lo que llevaría a aumentar afectaciones.

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba. Foto: UNGRD

¿Qué pidió la SuperServicios a las empresas?

En la circular emitida, la SuperServicios pidió a las empresas, en primer lugar, “identificar y reducir los riesgos en infraestructuras ubicadas en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones”.

De igual manera, solicitó “garantizar una atención oportuna a las fallas e interrupciones del servicio de energía eléctrica ocasionadas por condiciones climáticas adversas, bajo estrictos protocolos de seguridad”.

Para la entidad que ejerce control sobre los servicios públicos domiciliarios, se deben mantener activos los planes de contingencia para asegurar la continuidad del suministro de gas combustible a usuarios que puedan resultar afectados por estos siniestros.

Regiones como el Caribe y el Pacífico enfrentan un aumento de lluvias y vientos por la influencia directa del frente frío. Foto: X - @HenriquezMax

Pero además, deberán fortalecer la coordinación con autoridades territoriales y organismos de emergencia para una respuesta eficaz y la mitigación del impacto en la operación de gasoductos.

Según manifestó la SuperSercicios, la entidad reiteró que los prestadores deben mantenerse atentos a la evolución de las lluvias y “adoptar las medidas oportunas para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y las comunidades, la protección del medio ambiente, la infraestructura y garantizar la prestación eficiente del servicio”.

El foco estará en las zonas donde se han aumentado las precipitaciones, que, en promedio, han subido en un 64,4 %, con mayor afectación en el norte, centro y occidente del país.

Según las autoridades relacionadas con las emergencias y los desastres, las fuertes lluvias han provocado 256 emergencias en 172 municipios lo que hará que la circular de la SuperServicios permita una mayor visualización en ellos.