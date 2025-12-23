Wilder Zapata oficializa su candidatura al Senado con Creemos

De cara a los comicios del 8 de marzo de 2026, el movimiento Creemos oficializó la candidatura de 21 aspirantes al Senado tras reunir más de 450.000 firmas. Entre ellos figura el empresario antioqueño Wilder Zapata, quien busca trasladar la experiencia del sector productivo a la rama legislativa.

Zapata, fundador del ecosistema de bienestar Action Black, genera más de 1.200 empleos directos en Colombia. El empresario aseguró que su objetivo en el Senado es “fortalecer el tejido empresarial desde la economía real y convertir su experiencia como generador de empleo en políticas que impulsen el emprendimiento en Colombia, donde las reglas son cambiantes, existe una alta burocracia y se presenta un momento de incertidumbre para la inversión privada”.

Según el candidato, el ecosistema empresarial enfrenta problemas como la inseguridad jurídica, la carga tributaria y las barreras para el financiamiento, factores que limitan el desarrollo de las pymes, que representan más del 99 % del tejido corporativo, generan aproximadamente el 79 % del empleo y aportan 40 % al Producto Interno Bruto, según el Centro de Estudios Económicos Anif.

“He vivido en primera persona lo que significa sostener una empresa en Colombia en medio de trámites excesivos y poca articulación entre el Estado y el sector productivo, lo que limita el talento nacional. Creo firmemente que es momento de llevar esta experiencia al Congreso, para que el emprendimiento y el trabajo vuelvan a ser motores reales de progreso, a través de reformas que simplifiquen el sistema tributario y otorguen incentivos reales, como descuentos fiscales, a quienes generen empleo formal”, indicó Zapata.

Entre sus propuestas también figura la creación de marcos legales estables, la digitalización de trámites, el fortalecimiento de la educación para el trabajo y la promoción del deporte y los hábitos saludables como herramientas de productividad y cohesión social. Con su candidatura oficializada, Zapata busca representar a los emprendedores mediante políticas que faciliten la formalización empresarial y generen condiciones para el crecimiento del talento nacional.