A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

El mundo se estremeció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara detalles de su estrategia para ponerle fin a la guerra en Gaza.

El anuncio lo hizo el mandatario norteamericano en compañía del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Estamos muy, muy cerca y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer un trabajo”, aseguró Trump, en un diálogo con medios de comunicación.

Este anuncio tuvo una inesperada reacción del presidente de la República, Gustavo Petro.

El jefe de Estado criticó con dureza esa estrategia del presidente de Estados Unidos: “Me alegré un instante por la propuesta de paz de Trump. Pensé que había puesto como punto inicial el que la gente de Gaza pudiera comer”.

“Pero no, es un plan de paz con la gente ya muerta por inanición. Aquí Israel pone presa en aguas internacionales a la sueca Greta, joven solidaria con la vida, y a sus compañeros, que solo pretendían llevar comida a la gente que quiere un gobierno totalitario que muera por inanición”, anotó Gustavo Petro.

Además, indicó: “Aquí Netanyahu demuestra su hipocresía mundial y el por qué es un delincuente mundial que debe ser capturado. El plan de paz ha resultado falso, comienza por un pueblo que muere de hambre”.

Este mismo miércoles, el presidente Petro ordenó la expulsión de todo el personal diplomático de Israel en Colombia, en rechazo a la detención de dos colombianas que hacen parte de una delegación que están en una flotilla de ayuda humanitaria a Gaza.

“Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”, detalló el mandatario colombiano.

