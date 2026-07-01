“A Iván Cepeda se le fueron las luces con Abelardo De La Espriella”: expresidente del Partido Conservador habla sobre propuesta de desobediencia civil

El anuncio de Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil pacífica después del 7 de agosto, si Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente de Colombia sin renunciar a su doble nacionalidad norteamericana, generó un tsunami político.

El expresidente del Partido Conservador, Omar Yepes, habló con SEMANA y calificó como una “verdadera equivocación” la postura de Cepeda, derrotado en las urnas por el Tigre De La Espriella por casi 250.000 votos.

Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador. Foto: Guillermo Torres / SEMANA

“El candidato perdedor, Iván Cepeda, comete una grave equivocación al exigirle al presidente electo lo que no cabe exigir. Son exigencias inocuas. Y también se equivoca al anunciar ‘desobediencia civil’. ¿Qué tipo de desobediencia? Si es algo que riña con la ley, se la aplican. De la Espriella ha anunciado que será inflexible con quienes la violen”, manifestó.

“Está bien que uno opine, como sucedió con Cepeda, pero donde creo que se le fueron las luces al excandidato presidencial es en tratar de darle órdenes al presidente electo de la República, diciéndole qué tiene que hacer o qué no puede hacer. Eso no tiene sentido. Y frente a la desobediencia civil, ¿a qué tipo de desobediencia se refiere o pretende?, porque pueden existir varios tipos”, manifestó.

Iván Cepeda reconoció a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia, pero después habló de desobediencia civil. Foto: SEMANA

Una de ellas —explicó Yepes— está asociada a la figura de oposición y otra, a que la ciudadanía deje de cumplir la normatividad del gobierno en señal de protesta. “Por ejemplo: no pagar impuestos. Dar instrucciones a los ciudadanos de que no le paguen al Estado y motivar a la gente a que proteste en las calles. Hay que esperar para conocer qué tipo de desobediencia pretende Cepeda”, explicó.

Reiteró que la iniciativa de Cepeda es una “equivocación” porque Abelardo De La Espriella “no ha empezado a gobernar. Hay que dejarlo actuar. Hoy se le está haciendo oposición a alguien que todavía no está administrando. Uno podría decir que le hace oposición a un fantasma porque De La Espriella sí está elegido presidente y ha anunciado algunos nombres para el gabinete, pero aún no nombra a sus funcionarios porque no se ha posesionado”, explicó.

Abelardo De La Espriella será el nuevo inquilino de la Casa Nariño. Foto: SEMANA

Omar Yepes también le dijo a SEMANA que, tras los anuncios de Cepeda, no descarta que se esté cocinando un eventual estallido social. “No es descartable porque, finalmente, muy buena parte de la gente de izquierda le encanta tirarse a la calle y hacer daño, a romper vitrinas y demás. Si De La Espriella cumple con lo que dijo, les aplica la ley y ahí pudiera caber Iván Cepeda”.

A su juicio, Iván Cepeda, como persona y político, ha sido prudente, “muy distinto a Gustavo Petro”. Pero hoy, “la gente que lo rodea lo está llevando a ser quien no es”.