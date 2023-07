A sargento liberada por ELN le quieren abrir proceso disciplinario por secuestro. “Falta que investiguen a los niños y la perrita”: Gerardo Ramírez

Él le pide al país que no permitan que a su hija la investiguen porque su secuestro, por parte del ELN, no es su responsabilidad.

Gerardo Ramírez es el padre de la sargento del Ejército Karine Ramírez, cuyo secuestro y posterior liberación por parte del ELN en Arauca se convirtió en viral porque ocurrió cuando esa guerrilla anunciaba la etapa preparatoria para el cese bilateral al fuego con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este sábado 8 de julio, mientras viaja a Bogotá a encontrarse con su hija y sus dos nietos que permanecen en el Hospital Militar, tras ser entregados por los elenos, le denunció a SEMANA que a la oficial Karine Ramírez “le quieren abrir un proceso disciplinario por su secuestro”.

Al menos, según le dijo a este medio, esa es la información que ha recibido de algunos de los compañeros de la sargento. “Necesito que me ayuden porque no podemos dejar que sus superiores o el ministro de Defensa, Iván Velásquez, o no sé quién dio la orden, quieren abrirle una investigación”, dijo Ramírez.

Uno de los actos criminales del ELN fue el secuestro de la sargento. - Foto: Semana

Él —además— manifestó que en el gobierno no quisieron que él difundiera la noticia del secuestro de su hija, pero él no pudo callarse.

“Varias veces me lo manifestaron, pero es mi hija, mis nietos. Yo lo hice. Están muy molestos, no sé por qué. No voy a dejar que le abran proceso disciplinario a mi hija. Después de que somos víctimas, ahora quieren investigarla”, precisó.

Agregó: “Desde la noche de este viernes —7 de julio— me llamaron y me dijeron compañeros de trabajo que escucharon internamente que le abrirán proceso disciplinario”.

¿Qué le pide al ministro de Defensa, Iván Velásquez?, preguntó SEMANA. “¿Qué le puedo decir a un personaje de esos?”, respondió. Él está molesto porque Velásquez, en una conferencia de prensa, responsabilizó a la sargento de su secuestro.

El reencuentro de los niños y la sargento. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN es un acto de imprudencia”, aseguró. “Aquí hay un exceso de confianza de la sargento, lamentablemente”, agregó el ministro.

Gerardo Ramírez no se ha encontrado personalmente con Karine, aunque hablaron por teléfono apenas ella fue entregada por el ELN a una delegación de la Defensoría del Pueblo. “Ella me llamó, le prestaron el teléfono celular, me dijo ‘pa, me dieron la libertad, voy con la comisión, yo lo llamo tan pronto llegue a Arauca. No hemos vuelto a hablar, nos veremos en Bogotá”, le contó a SEMANA.

Fue liberada por el ELN, la sargento del Ejército Nacional Ghislaine Karina Ramírez. - Foto: twitter @Ejercito_Div8

Después de la liberación de la sargento y sus dos hijos, “estamos en una situación diferente: anteriormente, era la de encontrar con vida a mi hija y mis nietos, ahora, la seguridad de nosotros y de la familia. Estamos en un país de locos”, remató el padre.

“Increíble la injusticia hacia las víctimas, pareciera que el mundo está al revés, las víctimas son culpables de todo. Nosotros, según ellos, prácticamente somos responsables de todo. Solo falta que le hablan proceso disciplinario a los niños y a Skype, la perrita de la familia que también fue secuestrada”, añadió.

María Nancy Chitiva, madre de la sargento liberada Karina Ramírez, habló con SEMANA el viernes 7 de julio y dijo: “yo le respeto la decisión que ella tome, pero nosotros desde hace tiempo le estábamos diciendo a ella que se retirara del Ejército por el niño”.