“A usted nunca le molestó Thomas Greg & Sons mientras negociaba el Código Electoral”: Catherine Juvinao criticó fuertemente a Petro

Igualmente, le reclamó porque no se trató de ningún “fraude electoral” o “teorías conspirativas” como él dice. Y que con ese software fue Petro resultó electo como presidente de la República. “Esto realmente se trata de que usted quería un cambio de contratista en la licitación de pasaportes, cosa que hubiera podido hacer si su canciller no fuera tan torpe, pues fue su mismo gobierno el que volvió a diseñar los pliegos que terminaron favoreciendo al mismo contratista”, afirmó la congresista de la Alianza Verde.

Según le dijo Salazar a SEMANA , tomó la decisión de forma autónoma y sin consultarle a nadie. “Yo no se la consulté sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado Luis Gilberto Murillo me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio, yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice”, afirmó Salazar.

“Sobre este proceso no me dio ninguna recomendación. Lo que alcancé a entender es que no quería que se continuara con la nueva licitación, pero yo no recibí esa instrucción específica de él”, afirmó Salazar.