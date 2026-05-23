Abelardo de la Espriella arremete contra los políticos que se consideran “dueños de los votos” y creen que los electores son “vacas”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la patria, interviene este sábado, 23 de mayo, en su cierre de campaña en el Malecón del Río, en la ciudad de Barranquilla.

Durante su discurso, que ha sido acompañado por miles de personas, De la Espriella arremetió contra las maquinarias y el establecimiento. Cuestionó que hay políticos que creen que los votantes son “vacas y no ciudadanos libres”.

“No existe maquinaria, no hay establecimiento capaz de detenernos. Aquellos que se creen dueños de los votos y de la gente, como si fueran ganado, no son demócratas. Son señores feudales que consideran a la gente simples números, que creen que los votantes son vacas y no ciudadanos libres”, expresó.

“Derrotemos con el voto a los de siempre y para siempre. Esta es la oportunidad única que tiene Colombia y el Caribe para quel pueblo recupera el rumbo de la nación”“, subrayó.

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