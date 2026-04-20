Abelardo de la Espriella denunció campaña de desprestigio en su contra y habló sobre la Operación Júpiter

Este lunes 20 de abril, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó una inesperada declaración, en la que denunció que se está fraguando en su contra una “campaña sucia” para desprestigiarlo y afectarlo en la primera vuelta presidencial, del 31 de mayo.

En la transmisión que se realizó en todas sus redes sociales, Abelardo de la Espriella mencionó el caso puntual de la Operación Júpiter, expresando que, aunque le ha hecho daño, tomó la decisión de no declararse como víctima.

‘Revista Raya’ denuncia a ‘La Silla Vacía’ “como medio aliado” del proyecto Júpiter “para incidir” en las elecciones

“Así que con la Operación Júpiter no me voy a declarar víctima, queridos compatriotas, porque veo que les ha salido ese parapeto muy mal. Yo sigo mi camino sin rasguños y sin heridas, porque me cubre el manto del fervor de la gente del pueblo y la protección divina de Dios”, expresó.

De la misma manera, insistió en que, en su camino para llegar a la Casa de Nariño, los únicos enemigos “siguen siendo Petro y su heredero Iván Cepeda”.

Explicó: “Lo que veo de la tal operación Júpiter es que tal vez para los de siempre el enemigo sea yo. Eso no me importa, me tiene sin cuidado. Yo los perdono de antemano, porque lo importante es la patria, esa patria que he venido, junto a Dios y el pueblo colombiano, a salvar y a reconstruir”.

El candidato Abelardo de la Espriella denunció una campaña de desprestigio en su contra y anunció que no se declarará víctima de la Operación Júpiter. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/36RAxdfD0E — Revista Semana (@RevistaSemana) April 21, 2026

“Al final del día, queridos compatriotas, esto no es con los de siempre, esto es con nosotros los nunca, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca hemos hecho politiquería, los que nunca le daríamos la espalda a Colombia en sus horas más oscuras. Yo no vine a hacer la política de siempre. Yo vine junto a José Manuel Restrepo a cambiar la política para siempre. Y el pueblo, por primera vez, tiene una opción independiente en lo político. Mi único jefe es el pueblo colombiano y en lo económico”, recalcó el candidato presidencial.

También manifestó en la declaración: “No me financian los grandes capitales. Y saben que tengo el carácter, la determinación, la ardentía, los cojones, para hacer lo que Colombia requiere que se haga en sus horas más oscuras. En un acto de rebeldía, de patriotismo, de libertad, el pueblo colombiano le va a rayar masivamente la cara al tigre el próximo 31 de mayo. Y escuchen esto, vamos a ganar en primera vuelta, vamos a ganar en primera vuelta para demostrarles a los de siempre que ellos no son los dueños de Colombia, que ellos no pueden condicionar con campañas, falsedades y mentiras la voluntad de la gente”.

“Deja de lloriquear”: Abelardo de la Espriella, por “condiciones” de Iván Cepeda para asistir a debates presidenciales

A la desconocida Operación Júpiter la puso en los reflectores del país la Revista Raya, que divulgó una investigación, la cual buscaría una incidencia político-legislativa y una transformación cultural que tendría como fin “lograr que las empresas busquen con sus grupos de interés el mismo objetivo de poner en la mesa qué es lo que está en juego”.

En total, según el medio, dicha estrategia ya habría impactado a unos 40.000 empleados en todo el país.