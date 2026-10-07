Abelardo De La Espriella lanzó advertencia en evento regional: “Lo llamo al orden, porque yo digo las cosas de frente”

Se conocieron nuevos detalles del discurso que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, desde Pereira en el inicio de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

En uno de los apartes de la intervención, el mandatario colombiano lanzó una fuerte advertencia que no pasó desapercibida para los asistentes al evento del Gobierno nacional.

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“Desde que me presenté como candidato a la Presidencia de la República, tuve claro que Colombia no podía ser gobernada desde Bogotá y que el ejercicio del Gobierno debía hacerse desde las regiones. Eso significa venir personalmente, escuchar a la gente, conocer de primera mano sus necesidades, porque nadie conoce más los dolores de una región que la gente que la habita”, indicó el jefe de Estado desde la capital de Risaralda.

Y aseguró de manera categórica: “Cuando encuentro que una autoridad lo está haciendo mal, lo llamo al orden, porque yo digo las cosas de frente. Y cuando existen hechos que deben ser aclarados, investigados, exijo y seguiré exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto como corresponde. Los recursos públicos no pertenecen al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente de la República. Son recursos del pueblo colombiano y, por tanto, son sagrados y los voy a hacer respetar, como que me llamo Abelardo De La Espriella”.

“Yo no llegué a la Presidencia de la República para ser cómplice de nadie ni para taparle nada a nadie. Yo no vine a hacer plata, yo vine a hacer patria y lo voy a hacer hasta el día de mi mandato. Lo he dicho hasta la saciedad y lo repito aquí. Yo no soy político y no manejo la cosa pública con la lógica de la politiquería tradicional”, indicó el mandatario colombiano.

También dejó de presente: “Gobernar desde las regiones tampoco consiste en trasladar durante unas horas una reunión de Bogotá a Pereira, Manizales o Armenia. Consiste en permitir que los departamentos y municipios participen verdaderamente de las decisiones que van a determinar el devenir de estas ciudades y de esta región”.

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“Y al mismo tiempo sirve para ejercer una vigilancia política mucho más cercana sobre la manera como se cumplen las responsabilidades públicas. Creo que este tipo de encuentros, señor director de Planeación, y de los que se van a realizar en otras regiones de Colombia, para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Es un evento sin precedentes en la historia política de Colombia”, concluyó el presidente De La Espriella.