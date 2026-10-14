Abelardo De La Espriella respalda a sindicato de la Procuraduría que rechazó las marchas de este miércoles

El presidente Abelardo De La Espriella respaldó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación (SINTRAPROJUDICIALES), que rechazó las marchas convocadas para este 14 de octubre y pidió a los ciudadanos no participar en las movilizaciones.

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A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario agradeció a la organización sindical por su postura frente a las jornadas de protesta y aseguró que su posición defiende la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar.

“Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla”, afirmó De La Espriella, quien sostuvo que la protesta pacífica es un derecho, pero no debe convertirse en una justificación para bloquear las vías, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos.

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Los usuarios de TransMilenio deberán estar atentos a los reportes oficiales sobre posibles novedades durante las marchas del 14 de octubre. Foto: Getty Images y Colprensa - Catalina Olaya

El pronunciamiento presidencial se conoció luego de que SINTRAPROJUDICIALES divulgara un comunicado en el que manifestó su rechazo a las movilizaciones y advirtió sobre sus posibles efectos en la movilidad, la productividad y el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado.

En el documento, el sindicato también cuestionó a los sectores políticos que, según su interpretación, están detrás de las convocatorias y los acusó de instrumentalizar las necesidades sociales con fines políticos y electorales.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las marchas convocadas por la oposición para el próximo 14 de octubre. Foto: Presidencia/Semana

La organización sindical, cuya junta directiva nacional está presidida por Luis Alberto Castañeda Hernández, manifestó además su respaldo a las políticas públicas del Gobierno de De La Espriella y a las medidas que adopte el Ejecutivo para controlar las marchas.

El jefe de Estado reiteró que el trabajo debe ser el camino para impulsar al país y cerró su mensaje con una consigna en defensa de su Gobierno: “¡A Colombia la sacamos adelante trabajando, no paralizándola!”. También concluyó con las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”.