Abelardo de la Espriella revela nombre de congresista petrista que le ha mandado razones

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha sido enfático en que no recibirá el apoyo de los partidos políticos y que así se los ha manifestado a las directivas de diferentes colectividades.

Ape Cuello, el polémico congresista al que todos niegan, pero que maneja los hilos del Cesar junto a alfiles de Petro

El aspirante ha dicho que su candidatura se trata de una manifestación popular y que por esa razón no quiere estar “con los mismos de siempre”, ya que la ciudadanía siente un cansancio con la política tradicional.

Durante la entrevista que sostuvo con la periodista Vicky Dávila, el candidato reveló el nombre de un polémico congresista del Partido Conservador que le ha enviado razones.

“Ape Cuello me mandó razón con dos amigos y les dije que no quería nada que ver con él. No quiero nada que ver con el Gobierno Petro”, dijo.

Explicó que el congresista ha intentado acercarse a través de personas cercanas y que respondió tajantemente.

“Me mandó razón y le dije a mis amigos que la próxima vez que me hablaran de él en la oficina, los sacaba. La plata pública es sagrada y eso se debe respetar”, señaló.

Ape Cuello lleva dos periodos en el Congreso de la República. En la más reciente elección obtuvo más de 93.000 votos en Cesar. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Ape Cuello es representante a la Cámara por el departamento del Cesar por el Partido Conservador y cuenta con una poderosa maquinaria en Valledupar y varios municipios de esa zona del Caribe colombiano. Ha crecido en el poder en medio de polémicas, pero también por su agilidad de hacer alianzas estratégicas con el fin de mover fichas en el ajedrez regional. Muchos lo califican como un “pulpo en las sombras”.

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Además, durante todo el Gobierno Petro ha apoyado al Ejecutivo desde el Congreso y hace parte del grupo de legisladores que están juntados con el petrismo en la Cámara de Representantes.

Cuello fue reelegido como representante a la Cámara por el Cesar con más de 93.000 votos; su más reciente campaña estuvo marcada por la polémica estrategia de repartir agua en carrotanques, en medio de una de las más graves emergencias ambientales de los últimos tiempos con inundaciones por los frentes fríos. Su propuesta era agua por votos. En una clara intención de aprovecharse de las necesidades más básicas de los menos favorecidos.

Por todas esas polémicas es que Abelardo le cerró las puertas de inmediato al congresista conservador y aclaró que, aunque hay gente buena en los partidos, prefiere mantenerse al margen para que la ciudadanía evidencie su independencia en la carrera presidencial.

Por ahora, el Partido Conservador y el Partido de la U tomaron la decisión de apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia.