“Abelardo promete la muerte” y “dividiría a Colombia de forma muy dolorosa”, dice Roy Barreras en entrevista con SEMANA

El precandidato presidencial aseguró que le cuesta trabajo encontrar algo positivo del aspirante del movimiento Defensores de la Patria.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 11:08 a. m.
Roy Barreras se refirió al candidato Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones presidenciales.
Roy Barreras se refirió al candidato Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones presidenciales. Foto: Semana

El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo en Colombia las elecciones para elegir el nuevo Congreso de la República y, al mismo tiempo, para definir los candidatos únicos que saldrán de las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo.

En la consulta del Frente por la Vida participará el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras, quien dialogó con SEMANA de lo que representaría un gobierno de Iván Cepeda o uno de Abelardo de la Espriella, hoy los más opcionados —de acuerdo con las encuestas— para ganar las elecciones.

Barreras se refirió específicamente a la división que existe en Colombia y la posibilidad de que esta se prolongue si se elige un candidato que represente los extremos, en el caso de Cepeda y De la Espriella.

“El país no está condenado a ese dilema trágico de los extremistas. Colombia tiene la oportunidad de unirse”, manifestó el precandidato presidencial, al tiempo que lanzó fuertes críticas al candidato del movimiento Defensores por la Patria, a quien considera de la “extrema derecha”.

Al ser interrogado sobre qué opina de Abelardo de la Espriella, el aspirante presidencial fue enfático al asegurar que le “cuesta trabajo” encontrar algo positivo del candidato y lo calificó como un “showman”.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Roy Barreras negó que sea el candidato de Gustavo Petro: “El presidente me ha prometido a mí y a la sociedad colombiana que habrá neutralidad, como corresponde, y creo en su palabra”.
En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Roy Barreras negó que sea el candidato de Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Ojo, Abelardo no es Rodolfo, se parece más a Milei en lo showman, y por eso puede seducir a personas equivocadas que, llevadas por el odio, la rabia o la moda, pueden pensar que un showman violento, que ofrece destripar a la oposición, podría gobernar”, manifestó.

Al mismo tiempo, Barreras insistió en que el candidato de Defensores de la Patria “dividiría a Colombia de manera muy dolorosa”, ya que —según el exembajador— “promete la muerte y destripar a la oposición, exterminar al que piensa distinto; esa ha sido su vida, sus antecedentes, sus sociedades, con quienes se ha relacionado”.

Indicó que De la Espriella tiene una “historia de narcoparamilitarismo”, además de que ha estado vinculado con Álex Saab y David Murcia Guzmán, lo que calificó como una “vida oscura y sórdida”.

“¿Cree acaso alguien en un señor que se propone perseguir a un expresidente? Eso divide a Colombia. Él propone montarlo en un avión de la DEA, insultando la figura de un jefe de Estado, mintiendo y diciendo que Petro es mafioso, algo que ningún colombiano cree”, afirmó.

Insistió en que “ninguna voz que proponga dividir a Colombia y perseguir a la otra mitad del país puede unir” y está seguro de que en una hipótetica segunda vuelta con el candidato de derecha le ganaría.

“Son muchísimos más los colombianos que quieren un país unido que violento y fracturado... Es tan fácil que voy a pedirle a la derecha que no lo dude más, que no pierda mucho tiempo en la consulta del 8 de marzo, y que de una vez le dé la bandera a De la Espriella, el candidato que me queda más fácil derrotar”, manifestó a SEMANA.

