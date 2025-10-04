“Abogado de la mafia y caricaturesco”: Eduardo Montealegre se despacha contra Abelardo de la Espriella y dice que no lo ve en la Presidencia

A Eduardo Montealegre y a Abelardo de la Espriella los une el derecho. Ambos son abogados penalistas. Sin embargo, están en orillas políticas e ideológicas distintas.

En un diálogo con SEMANA, el hoy ministro de Justicia se refirió al 2026, a las elecciones y desde luego, a los candidatos presidenciales.

Abelardo de la Espriella fue el más sacrificado por parte del exfiscal general de la Nación, quien no ahorró argumento para cuestionar su papel del hoy precandidato presidencial de derecha.

“Me parece que la candidatura de Abelardo de la Espriella es caricaturesca. Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”, dijo.

Sin rodeos, Montealegre afirmó que el precandidato “no tiene la trayectoria, no tiene la formación. Bien o mal, con todas las críticas, los presidentes siempre han tenido una trayectoria, una experiencia política, una experiencia académica. Él es una figura pintoresca, caricaturesca, de república bananera. No lo veo con una proyección y con seriedad como candidato”.

Luis Eduardo Montealegre Ministro de justicia de Colombia | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Montealegre entiende que él también es abogado y puede defender a Dios y al diablo, pero a su juicio, hay límites en la carrera profesional.

“No es un abogado serio, de argumentos; ha sido un abogado que se ha movido en el mundo de los mafiosos. Yo lo respeto mucho, pero no creo que tenga la actitud para ser presidente de Colombia. Hablo en temas generales. Es una persona cuya única trayectoria es haber sido abogado del narcotráfico y de los paramilitares. Es legítimo, pero creo que hay unas fronteras: no creo que el abogado de la mafia pueda llegar a ser presidente de Colombia. En eso estoy de acuerdo con Vicky Dávila. Es una crítica que ella ha hecho con mucha vehemencia, y muchas otras personas. Cantinflas es grande porque es una caricatura de lo que somos muchos latinoamericanos, y él es caricaturesco, cantinflesco”, destacó.

Abelardo De La Espriella

En la entrevista, el ministro Montealegre se refirió a la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre. No anunció su voto directamente, reconoció que Daniel Quintero es su amigo, pero que se identifica más con las políticas y pensamientos del hoy senador y precandidato Iván Cepeda.

Iván Cepeda, precandidato presidencial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Muchos pensamos que el país iba a votar por el centro, pero lo que estamos viendo es una Colombia nuevamente dividida entre concepciones de izquierda o de derecha. No veo una posición de centro. El país va a tomar una decisión entre un modelo de izquierda y uno de derecha, ambos respetables. La derecha también tiene figuras muy importantes; Vicky Dávila, quien tiene un gran protagonismo, está haciendo una campaña seria. Va a entrar un nuevo actor, no comparto lo que piensa, pero Germán Vargas Lleras tiene una gran trayectoria. Soy crítico de Germán en muchos temas, pero la derecha tiene a gente muy importante”, consideró.