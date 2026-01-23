Activan la maquinaria de contratación en la Unidad para las Víctimas tras despido de su director: “Necesitamos cargar lo que más podamos”

El Departamento de Prosperidad Social ordenó la insubsistencia del director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, por inconformidades en su gestión. Una vez se hizo público el despido este viernes, 23 de enero, las directivas de la entidad solicitaron a las áreas de contratación agilizar la vinculación laboral de personas que responderían a los intereses de tres candidatos al Congreso, según denuncias conocidas por SEMANA.

“Necesitamos cargar lo que más podamos”, fue el mensaje que recibieron esta mañana los funcionarios encargados de tomar hojas de vida y gestionar los contratos en el Secop II. Una de ellas reveló que se le pidió priorizar los nombres que tendrían la bendición del grupo político de Gustavo Moreno, el senador de Santander, a quien el Gobierno Petro premió con la Unidad por los votos que le dio en el Legislativo, y que convirtió la entidad en un fortín burocrático.

La portada de SEMANA que denunció piñata burocrática en la Unidad de Víctimas. Su director, Adith Romero, fue declarado insubsistente

De acuerdo con los denunciantes, no solo se estarían pidiendo contrataciones exprés y de última hora para los ungidos de Moreno, que hoy aspira al Congreso, sino también de otros dos políticos de la región: Erwin Jiménez, que busca llegar a la Cámara de Representantes, y Jairo Alberto Castellanos, candidato al Senado por la Alianza Verde y En Marcha, entre otras organizaciones políticas.

“No quieren parar la contratación porque las personas a contratar son las que lideran procesos políticos o tienen compromisos políticos de estos personajes que aspiran a cargos de elección popular. Si la entidad funciona con 1.500 contratistas, está previsto contratar 4.000”, indicó a SEMANA una de las personas que recibió la orden en la mañana de este 23 de enero. Hay revuelo en la dependencia por el alcance de estas peticiones.

Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas. Foto: COLPRENSA ©

Las quejas fueron más allá. Frente a las contrataciones, se contó: “La gran mayoría, por no decir todos, son contratos corbata. No vienen, nunca se les ve, pero sí con frecuencia publican (en redes sociales) contenidos promoviendo las campañas políticas”. Esto es analizado desde hace semanas por la Procuraduría, luego de que SEMANA alertara sobre estos manejos dentro de la entidad; ya fueron escuchados en diligencias oficiales varios testigos.

Precisamente, los movimientos políticos de Adith Rafael Romero Polanco levantaron ampollas entre las cabezas visibles del Gobierno Petro. Fue el mismo presidente quien pidió su despido y, después de varias semanas para materializarlo, este 22 de enero el director del DPS firmó el decreto de la insubsistencia.

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones