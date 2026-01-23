Política

Activan la maquinaria de contratación en la Unidad para las Víctimas tras despido de su director: “Necesitamos cargar lo que más podamos”

Denuncias conocidas por SEMANA advierten que, una vez se ordenó el despido del director, se pidió acelerar la contratación de personas que cuentan con el visto bueno de tres aspirantes al Congreso.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 2:32 p. m.
Unidad para las Víctimas; el senador Gustavo Moreno y el director de esa entidad, Adith Romero.
Unidad para las Víctimas; el senador Gustavo Moreno y el director de esa entidad, Adith Romero. Foto: SEMANA

El Departamento de Prosperidad Social ordenó la insubsistencia del director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, por inconformidades en su gestión. Una vez se hizo público el despido este viernes, 23 de enero, las directivas de la entidad solicitaron a las áreas de contratación agilizar la vinculación laboral de personas que responderían a los intereses de tres candidatos al Congreso, según denuncias conocidas por SEMANA.

“Necesitamos cargar lo que más podamos”, fue el mensaje que recibieron esta mañana los funcionarios encargados de tomar hojas de vida y gestionar los contratos en el Secop II. Una de ellas reveló que se le pidió priorizar los nombres que tendrían la bendición del grupo político de Gustavo Moreno, el senador de Santander, a quien el Gobierno Petro premió con la Unidad por los votos que le dio en el Legislativo, y que convirtió la entidad en un fortín burocrático.

La portada de SEMANA que denunció piñata burocrática en la Unidad de Víctimas. Su director, Adith Romero, fue declarado insubsistente

De acuerdo con los denunciantes, no solo se estarían pidiendo contrataciones exprés y de última hora para los ungidos de Moreno, que hoy aspira al Congreso, sino también de otros dos políticos de la región: Erwin Jiménez, que busca llegar a la Cámara de Representantes, y Jairo Alberto Castellanos, candidato al Senado por la Alianza Verde y En Marcha, entre otras organizaciones políticas.

“No quieren parar la contratación porque las personas a contratar son las que lideran procesos políticos o tienen compromisos políticos de estos personajes que aspiran a cargos de elección popular. Si la entidad funciona con 1.500 contratistas, está previsto contratar 4.000”, indicó a SEMANA una de las personas que recibió la orden en la mañana de este 23 de enero. Hay revuelo en la dependencia por el alcance de estas peticiones.

Política

Presentan solicitud para que Iván Cepeda no pueda participar en la consulta del Pacto Amplio: insisten en que estaría inhabilitado

Política

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Política

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Política

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Política

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Política

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Política

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Política

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

Confidenciales

La fiesta del senador Gustavo Moreno con contratistas de la Unidad de Víctimas; la Procuraduría tiene la lupa encima

Confidenciales

Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA

Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas.
Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas. Foto: COLPRENSA ©

Las quejas fueron más allá. Frente a las contrataciones, se contó: “La gran mayoría, por no decir todos, son contratos corbata. No vienen, nunca se les ve, pero sí con frecuencia publican (en redes sociales) contenidos promoviendo las campañas políticas”. Esto es analizado desde hace semanas por la Procuraduría, luego de que SEMANA alertara sobre estos manejos dentro de la entidad; ya fueron escuchados en diligencias oficiales varios testigos.

Precisamente, los movimientos políticos de Adith Rafael Romero Polanco levantaron ampollas entre las cabezas visibles del Gobierno Petro. Fue el mismo presidente quien pidió su despido y, después de varias semanas para materializarlo, este 22 de enero el director del DPS firmó el decreto de la insubsistencia.

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

Más de Política

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico

Presentan solicitud para que Iván Cepeda no pueda participar en la consulta del Pacto Amplio: insisten en que estaría inhabilitado

Unidad para las Víctimas; el senador Gustavo Moreno; y el director de esa entidad, Adith Romero

Activan la maquinaria de contratación en la Unidad para las Víctimas tras despido de su director: “Necesitamos cargar lo que más podamos”

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Alocución Gustavo Petro

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Cancillería de Colombia Gustavo Petro

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Gustavo Petro y el excomandante del Gaula Ejército, mayor en retiro Óscar Carvajal.

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Juan Carlos Florián

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Gustavo Petro y Nhora Mondragón.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Noticias Destacadas