Política

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Adith Rafael Romero Polanco deberá salir de la Unidad. Su retiro se da en medio de denuncias por presuntas irregularidades reveladas por SEMANA.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Juan Diego Mercado Hidalgo

Juan Diego Mercado Hidalgo

23 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Gustavo Petro y Adith Rafael Romero.
Gustavo Petro y Adith Rafael Romero. Foto: SEMANA

SEMANA conoció un decreto expedido por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) el 22 de enero, mediante el cual se retiró del cargo al director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco. Él es investigado por la Procuraduría y la Contraloría por presuntos malos manejos en la entidad, denunciados por esta revista.

El documento fue firmado por el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya: “Declárese insubsistente el nombramiento del funcionario Adith Rafael Romero Polanco en el empleo de director general de la Unidad, efectuado mediante Decreto 0628 del 5 de junio de 2025”. Rodríguez Amaya ordenó que, a partir de hoy, las riendas de la entidad las llevará, bajo encargo, Breiner Rafael Osorio Pinto, uno de los asesores de su despacho.

Nuevo escándalo golpea al Gobierno Petro: SEMANA denuncia los presuntos malos manejos en la Unidad de Víctimas. El senador Gustavo Moreno está en la mira

Versiones conocidas por SEMANA indican que, supuestamente, altos funcionarios del Gobierno Petro habían solicitado la renuncia de Romero Polanco, pero esta se habría retrasado por aparentes problemas personales. Incluso, la Presidencia llegó a publicar la hoja de vida de un posible reemplazo, Lilia Clemencia Solano Ramírez; sin embargo, el archivo fue eliminado en cuestión de minutos. La persona que ocupará su lugar ya fue seleccionado por el presidente Petro y se trata de un destacado líder, según fuentes de la Casa de Nariño.

Adith Rafael Romero Polanco llegó a ese cargo por recomendación de un poderoso clan político de Santander, que le aseguró votos al Gobierno Petro en el Congreso. La cabeza visible de esta estructura es el senador Gustavo Moreno, quien trasladó su maquinaria de Barrancabermeja a la Unidad, según testimonios y documentos revisados por esta casa editorial.

Política

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Política

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Política

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Política

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Política

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Política

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Política

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Política

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

Confidenciales

La fiesta del senador Gustavo Moreno con contratistas de la Unidad de Víctimas; la Procuraduría tiene la lupa encima

Confidenciales

Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA

Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas.
Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas. Foto: COLPRENSA ©

Las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación y adquisición de servicios están bajo la lupa de los entes de control. La Procuraduría ya empezó a escuchar a funcionarios y contratistas que han sostenido las quejas: aparentes inconsistencias en varios procesos que son verificados.

El director de la Unidad y el senador Gustavo Moreno se negaron a atender una entrevista con SEMANA. La entidad se limitó a emitir un comunicado de prensa negando cualquier irregularidad, mientras que en las oficinas inició una ‘cacería de brujas’ para saber quiénes fueron los informantes de las denuncias a los medios.

Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA

Más de Política

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Alocución Gustavo Petro

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Cancillería de Colombia Gustavo Petro

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Gustavo Petro y el excomandante del Gaula Ejército, mayor en retiro Óscar Carvajal.

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Juan Carlos Florián

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Gustavo Petro y Nhora Mondragón.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Gustavo Petro y Jennifer Pedraza.

“Puestos a tramposas”: escala pelea con el presidente Petro por supuestas irregularidades en títulos universitarios

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Noticias Destacadas