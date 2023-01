“Acudiré el próximo lunes y martes a citas virtuales con la Fiscalía y la Procuraduría”: Gustavo Bolívar

Casi una semana después de conceder una entrevista exclusiva a SEMANA y revelar que en el Congreso algunos senadores otorgarían contratos a mujeres a cambio de favores sexuales, al exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, lo siguen presionando para que revele los nombres de los responsables. Además, le piden cuentas de qué hizo él cuando las víctimas acudieron hasta su despacho y le hicieron las confesiones.

Este viernes 13 de enero, el excongresista confirmó que acudirá la próxima semana a la justicia para ampliar su declaración frente a sus denuncias. “Por supuesto, acudiré lunes y martes a citas con la Fiscalía y Procuraduría de manera virtual por encontrarme fuera del país”, informó a través de sus redes sociales.

Sin embargo, dejó claro que aportará la información que tiene “siempre y cuando no se afecte la integridad de las víctimas”.

Además, Bolívar se defendió de quienes lo señalan de no haber actuado a tiempo frente a las escandalosas denuncias. Dijo que él lanzó una campaña al enterarse que “varios poderosos del Senado aprovechaban su poder para someter sexualmente a algunas contratistas. Pusimos estos carteles en ascensores y pasillos del Congreso. Desde 2018 he tratado de visibilizar este grave problema, pero hasta ahora la denuncia tiene eco”.

Mostró una publicidad que se titula: ¡No están solas! “Ellos no son tan poderosos como crees”. Y en un párrafo aparte se lee: “Quien cometa el delito de acoso sexual, incurrirá en presión de uno a tres años (Ley 1257 de 2008)”.

En su cuenta personal de Twitter, Bolívar también afirmó que en una entrevista que le hizo Yamid Amad en CM& también contó el tema. “Me acusan de no haber llevado esto a la Fiscalía. No lo hice porque las víctimas no me autorizaron a dar sus nombres. Sin testigos, muy difícil. Quedo como calumniador. Nadie puede imponer a las víctimas los tiempos para denunciar”, expresó.

Ellas -según Bolívar- “me pidieron reserva absoluta por la gravedad de los hechos y el riesgo que corren ante sus victimarios que detentan el poder. Ante la imposibilidad de entregar los nombres de las mujeres que vivieron estas violencias, he tenido que aplazar en el tiempo mi deber de llevar este caso ante la justicia”, contó.

“Sobre todo por mi compromiso con ellas, que no tienen las garantías ante el poder que ostentan los agresores. No obstante, haber hecho públicas estas denuncias de tiempo atrás, las autoridades por fin deciden actuar y me quieren entrevistar”.

El exsenador le narró a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, que “uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina”, dijo el exsenador en la entrevista. “Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho”.

Las denuncias que recibió el exsenador dejan ver la manera cómo opera esa red al interior del Capitolio.

“Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

Sin embargo, el exsenador señaló que aunque le había contado esas denuncias a varias personas, “el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”.