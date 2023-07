Adelina Covo, la suegra petrista de Armando Benedetti, lo defendió a capa y espada: confesó que él sigue hablando con Petro y dijo que el Gobierno lo necesita

SEMANA: ¿Cómo vio la derrota del gobierno con la presidencia del Senado de Iván Name?

ADELINA COVO: Es francamente lamentable. Yo creo que hace muchísimos años un gobierno que no perdía la presidencia del Senado. Yo creo, francamente, que el doctor Armando Benedetti le está haciendo falta, mucha falta al gobierno.

SEMANA: Ya hablamos de Benedetti, ¿por qué cree que se perdió la presidencia del Senado?

A.C.: Simplemente, porque la gran mayoría de los parlamentarios que están allí, especialmente los del Pacto Histórico y los de la bancada del gobierno, no conocen del manejo del gobierno. Para eso se necesita experiencia, haber tenido contacto de tiempo atrás con los parlamentarios y que exista confianza.

Armando Benedetti y sus más recientes fotografías en redes sociales. | Foto: Armando Benedetti

SEMANA: ¿Cree que debe irse del gobierno el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco?

A.C.: Creo que es una derrota para él. Yo no sé si le llegó la hora, pero es una derrota para él.

SEMANA: Cree que con todo lo que ha pasado, los audios y demás, ¿Gustavo Petro reencauche a Armando Benedetti?

A.C.: ¿Y cuál fue el delito que cometió Armando Benedetti en los audios? Si él después dijo que fue en un momento de fervor porque tenía unos tragos encima. Yo no veo que haya habido algún delito. En política, lo importante es obtener la finalidad y en este momento la finalidad es que el gobierno saque adelante sus reformas y como estamos en este momento, no se van a sacar adelante.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. | Foto: Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Usted cree que Benedetti sería un eventual ministro del Interior o asesor? ¿En qué papel lo ve?

A.C.: A mí no me toca decirlo porque como escribí un trino en Twitter me empezaron a decir que era un ‘nepotrino’, un trino nepotista. Creo que el ministro del interior tiene que tener la habilidad para manejar el Congreso. El doctor Luis Fernando Velasco es un hombre muy importante, soy admiradora de él, pero él nunca se ha caracterizado por tener un manejo del Congreso como lo debe tener un ministro del Interior.

SEMANA: ¿Por qué?

A.C.: Porque no lo ha hecho antes, no tiene la experiencia, y en este momento la coyuntura es complicada porque por X o Y motivo se perdieron unas mayorías que se perdieron hace unos meses y esas mayorías hay que volverlas a construir. No estoy diciendo recuperarlas, no sé si con los mismos o con otros, pero hay que recuperarlas.

Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti | Foto: Semana

SEMANA: ¿Qué vislumbra con Iván Name para el gobierno?

A.C.: Él es un hombre muy interesante, lo conozco desde muy joven cuando ambos militábamos en el Partido Liberal, somos amigos desde hace muchos años, conoce el manejo político.

SEMANA: Volviendo al tema de Benedetti, ¿cree que hay confianza en él por parte del presidente?

A.C.: Yo creo que la tiene que haber, qué mayor confianza tuvieron los dos durante toda la campaña. No sé si el presidente lo piensa nombrar y no sé si Benedetti piensa aceptar. Eso hay que preguntarlo. No sé si él quisiera aceptarlo. Eso, también, hay que preguntarlo. Si el presidente lo llegara a nombrar, con todo lo que pasó, puede haber un gran ruido, pero lo cierto es que él conoce el manejo del Congreso.

SEMANA: Si usted fuera el presidente, ¿no tendría desconfianza?

A.C.: El presidente es el presidente y manda. Armando Benedetti y Gustavo Petro son amigos, además de aliados políticos, son amigos.

SEMANA: ¿Siguen siendo amigos?

A.C.: Siguen siendo amigos.

SEMANA: Pero se siguen hablando...

SEMANA: ¿Cree que Armando Benedetti se quede solo asesorando a alcaldes y gobernadores?

A.C.: Bueno, eso estoy haciendo yo. Estoy trabajando con candidatos para las elecciones, estamos haciendo blindaje electoral y defensa jurídica de los candidatos, y nos hemos asociado con la misma plataforma que recuperó los 800.000 votos en la pasada elección de Senado para el Pacto Histórico, y adicionalmente nuestro equipo cuenta con algunos de los mejores abogados del país en derecho electoral. Es una actividad muy gratificante.

SEMANA: Armando Benedetti es el papá de sus dos nietos, yo también le pregunto: ¿su mensaje en Twitter donde dice que él le hace falta al gobierno no es un trino con una dosis de nepotismo?