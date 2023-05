Adriana Lucía rompió el silencio y destapó por qué firmó carta contra Gobierno Petro

La cantante aseguró que el jefe de Estado no es incuestionable y que toca criticarlo cuando no hace las cosas bien.

Cerca de mil personalidades, que hacen parte de la industria de la cultura en Colombia, le escribieron la semana pasada una sentida carta al presidente Gustavo Petro para que cumpla lo que prometió durante la campaña electoral.

La misiva enlista algunos de los problemas que tiene actualmente ese sector, como la marcada ausencia de políticas frente al manejo del patrimonio material, la pérdida de la infraestructura cultural y las pocas garantías laborales, entre otras.

Representantes del sector cultural esperan poder reunirse con el mandatario - Foto: Instagram @gustavopetrourrego - @julianroman1 - @santialarconu - @adrianalucia - @fitmargaritarosa

“Tenemos certeza de que usted nos va a escuchar, que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del Gobierno. Ojalá más temprano que tarde tenga el tiempo de ir al puerto a revisar su correo, para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos”, dice el documento.

Entre los firmantes estaban: Margarita Rosa de Francisco, Julián Román y Santiago Alarcón, así como otros miembros muy representativos de esa industria, como Jesús Abad Colorado, Cony Camelo, Ernesto Benjumea, Fabio Rubiano, Lucía González, Felipe Aljure, Yolanda Reyes, César López, Andrea Echeverry, Pilar Quintana, Claudia Morales, Henry Arteaga y Apichatpong Weerasethakul.

Adriana Lucía, que fue una de las principales promotoras que tuvo el líder del Pacto Histórico durante la campaña, rompió el silencio este martes y explicó en la W Radio por qué decidió firmar la carta. Además, indicó que ella no fue la encargada de redactar la misiva.

Pese a que no se arrepiente de haber votado por Petro, la reconocida cantante colombiana manifestó que no está de acuerdo con que el Ministerio de la Cultura siga sin jefe en propiedad, enfatizando que en ese despacho hay personas muy valiosas.

Adriana Lucía se refirió a la carta que le enviaron a Petro. - Foto: Instagram: @adrianalucia

La artista estuvo en la posesión del jefe de Estado. - Foto: @AdrianaLucia twitter

“Yo soy una firmante de la carta, pero no quien la redactó. Estoy de acuerdo con lo que dice la carta. Con la maestra Patricia Ariza hubo un gran acercamiento, pero al desaparecer y dejar un ministro encargado es ahí donde surge la idea de la carta. Soy una persona que se une a ese llamado de atención”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “Esto no es una cosa personal, en el Ministerio hay personas muy valiosas, pero no está bien visto que a estas alturas haya un ministro en encargo. Hay ocho puntos álgidos para trabajar, esos puntos no se han cumplido. La respuesta de Laura Sarabia fue escuchar”.

La artista recalcó en la emisora que el jefe de Estado no es incuestionable y que también toca criticarlo cuando no hace las cosas de la manera correcta, pues es un derecho que tienen todos los ciudadanos.

“Si hay algo de lo que nunca me arrepentiré es de apoyar a los jóvenes. Yo no me siento arrepentida de votar por Gustavo Petro, sí voté por él. No soy una persona que pertenece a ningún grupo político, tampoco creo que el presidente sea incuestionable, soy una ciudadana la cual debe exigir, al igual que todos los colombianos”, concluyó.

Los artistas le piden a Gustavo Petro que cumpla lo que prometió en campaña. - Foto: Presidencia

Cony Camelo confirmó que ya se contactaron con el Gobierno. - Foto: Instagram Cony Camelo

Cabe mencionar que Cony Camelo, otra de las artistas que firmó la misiva, precisó que el objetivo de reunirse con el presidente es para ejecutar un proyecto progresista y que les cumpla a quienes se comprometieron con el cambio durante la época electoral y el estallido social de 2021.

“Ya se nos abrió la puerta después de esta carta, aunque antes de ella había como unas cincuenta más de distintos sectores del mundo de la cultura. Lo que le estamos pidiendo al presidente Petro es que escuche, dentro de una semana tendremos una reunión más grande, ya con el presidente”, puntualizó.