Aguda reacción de Abelardo de la Espriella por suspensión de órdenes de captura a cabecillas de Medellín: “Antioquia, levántate”

Se siguen conociendo las reacciones por la suspensión de 23 órdenes de captura a señalados criminales de Medellín. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte pulla.

Suspenden órdenes de captura de 23 cabecillas criminales de Medellín, ya hay siete que están en las calles

En un video que publicó el abogado, cuestionó con dureza esa determinación, la cual advirtió va en detrimento de la seguridad del país: “Compatriotas, lo he venido denunciando desde antes de ser candidato presidencial. Petro y su heredero Cepeda se piensan quedar con el poder a como dé lugar. Ahora, como si nada, levantan las órdenes de captura de los más peligrosos criminales con influencia en Medellín. Esto es muy grave”.

“Petro y Cepeda saben que el pueblo antioqueño se resiste a votar por su propuesta comunista y para torcer las urnas acuden a la alianza con criminales para lograr por la fuerza lo que en democracia no han podido hacer, doblegar al elector paisa”, expresó el candidato presidencial.

Comunicado Abelardo de la Espriella. Foto: Comunicado Abelardo de la Espriella

Y agregó en su análisis: “Antioquia, levántate, apoya al Tigre, que tan pronto sea presidente, todos esos bandidos volverán a la cárcel como corresponde. A mí no me tiembla la mano para defender a Antioquia y a Colombia por la razón o por la fuerza. Lo que viene es duro, compatriotas, y se necesita carácter y determinación para enfrentarlo como corresponde. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Firme por Antioquia y firme por la patria”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a la suspensión de órdenes de captura a cabecillas de Medellín: “Para torcer las urnas, acuden a la alianza con criminales”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/LJA5HgdILy — Revista Semana (@RevistaSemana) March 31, 2026

La postura de Abelardo de la Espriella se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación reveló este martes, 31 de marzo, el levantamiento de las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín.

Comunicado Abelardo de la Espriella Foto: Comunicado Abelardo de la Espriella

Frente a esa polémica medida, el ente acusador expresó: “Las personas cuya suspensión de órdenes de captura se solicita coincide con aquellas que el presidente de la República designó como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, como se constata al revisar las Resoluciones de Presidencia 39 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025″.

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La indignación de diferentes sectores políticos del país, radica en que varios de los señalados criminales ya están libres, se trata de: Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias el Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.