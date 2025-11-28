Alejandro Gaviria contó inédita historia de lo que vivió con Petro durante un consejo de ministros: “Se rieron”

Alejandro Gaviria, quien se ha convertido en un férreo contradictor del presidente Gustavo Petro, contó en las últimas horas una inédita historia de lo que vivió en una oportunidad durante un consejo de ministros.

En ese momento, era el jefe de la cartera de Educación, a donde llegó por invitación del máximo mandatario. En uno de los encuentros se debatió la creación del Ministerio de la Igualdad y el presidente soltó una frase que llamó la atención.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación y Salud.

“Petro dijo lo siguiente: ‘Todos los ministerios que tengan programas o funciones que tengan que ver con la igualdad, deberían transferirlos al nuevo Ministerio’”, contó Gaviria.

Al escuchar estas palabras, según relató el exrector de Los Andes, él levantó la mano y respondió que no había ningún problema, que hacía lo que comentó el jefe de Estado y posteriormente dejaba el cargo.

Esto, al parecer, dejó muy sorprendido al máximo mandatario. “El presidente Petro me miró como diciendo: ‘Pensémoslo mejor’, otros ministros se rieron”, señaló.

Tras esto, la discusión en el consejo siguió con normalidad y se llegó a la conclusión de algo que Gaviria calificó como lo obvio: Que las funciones del DPS tendrían que ser las primeras que se transfirieran a esa nueva cartera, que iba a ser dirigida en ese momento por la vicepresidenta Francia Márquez.

“Por alguna razón, el presidente Petro se contradijo y dijo: ‘No, esas no’”, explicó.

El exfuncionario del Gobierno aprovechó, además, para lanzar un duro dardo en contra del Ministerio de la Igualdad, sostuvo que su creación “nunca tuvo sentido”.

“Nunca se tuvo una conceptualización clara, nunca se supo para qué era”, expresó.

En ese sentido, dejó en clara su posición: el Congreso de la República no debería revivirlo porque, desde su visión, no tiene ningún sentido.