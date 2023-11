Alejandro Ocampo a Miguel Polo Polo: “No puedo permitir que el mayor matoneador del país se enoje si le dicen que le van a regalar un dildo (vibrador)”

SEMANA: ¿Por qué grabó un video con un vibrador que, según usted, se lo regalaría a Miguel Polo Polo?

ALEJANDRO OCAMPO (A. O.): No, yo le dije a alguien que me grabara un video para enviarlo a mis colegas, a unos cuantos de la Cámara con los que molesto, buscaba molestarlos con el juguete que había allí. El video nunca me llegó a mí y lo publicó Polo Polo haciéndose la víctima, metiéndose con mi sexualidad. Yo en los comentarios jamás digo que Polo Polo es esto o lo otro, no, hasta donde entiendo tiene novia por estos días. No lo vi mal. Nunca ofensivo. Pero lo que me parece sorprendente es que Polo Polo, el mayor matoneador del país, que se la pasa diciendo que el presidente es guerrillero, terrorista, drogadicto, quien dice que la vicepresidenta es un simio, salga llorando. Entonces, él puede hablar mal del presidente, de nuestra vicepresidenta, de todos nosotros y nadie puede decirle ni siquiera un chiste. No puedo compartirlo.

SEMANA: ¿Para usted fue un chiste?

A. O.: Es que lo de él es en serio, lo mío era una broma, él dice: ‘Presidente guerrillero’, no es un chiste, es en serio, cuando nos dice drogadictos, borrachos, él no se ha disculpado. No puedo creer que el mayor matoneador del país, el que más insulta al presidente, tenga patente de corso para hacer lo que quiera con nosotros, nos callemos y nadie pueda siquiera hacerle un chiste. Mi comentario no es homofóbico, yo no me meto con la homosexualidad de nadie.

Miguel Polo Polo y Alejandro Ocampo. | Foto: SEMANA, Captura de pantalla

SEMANA: Pero se interpretó así porque usted habla de un vibrador para el congresista.

A. O.: Pero la verdad, no. Hablé de él y los demás miembros de la oposición. Lo que pasa es que di papaya, entonces, van a decir ahora eso, pero nunca hice eso. Mientras que él sí se metió con mi sexualidad. Usted ve el comentario de él y dice que yo salga del clóset porque es un espacio oscuro. Él sí me trata y da a entender que yo soy homosexual, yo no. Ni siquiera publiqué el video. No puedo permitir que el mayor manoteador del país ahora salga a llorar. Lo que yo hice fue una tontada, lo que él ha dicho son cosas muy serias y graves. Y nadie se ha puesto a decir, qué pesar con el presidente que este tipo se meta con su familia, con él, que ponga en ridículo a la persona más importante del país, lo acuse de delitos y nadie dice nada. Es desmedido.

SEMANA: ¿Es decir, usted no pretendía publicar el video?

A. O.: No, nunca lo publiqué, era para molestar entre algunos congresistas. Lo publicó Miguel Polo Polo. Eso no quita los comentarios míos, pero no lo publiqué. Insisto, no puedo permitir que el mayor matoneador del país se enoje si le dicen que le van a regalar un dildo. Este país ha debido censurar hace rato a Polo Polo, pero no, sale a llorar. Es como esas personas que molestan y joden y les gusta meterse con los demás y el día que se meten con ellos, se ponen a llorar. Entonces, no juegue pesado, no juegue rudo.

SEMANA: ¿Usted, finalmente, va a llevar el vibrador al Congreso este martes como dice en el video?

A. O.: Estoy pensándolo. No sé todavía.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico Congresista 2022/2026 Bogotá, julio 18 del 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Lo piensa después de todo lo que le han dicho...

A. O.: Lo que me han dicho los del uribismo, gente que retuitea cuando él maltrata, hace comentarios contra el presidente, y da mensajes racistas contra Francia Márquez. Discúlpeme, nadie lo ha censurado a él. Qué escándalo va a ser un juguete sexual en este país, nadie tiene un juguete sexual en este país, nadie tiene vibradores, a nadie le han regalado un vibrador.

Miguel Polo Polo. | Foto: Instagram: @des_coneva

SEMANA: Pero también lo han criticado progresistas.

A. O.: Claro, porque se dejaron entrampar en la polémica y sienten que es necesario defender una cosa que yo no dije. Nunca me he metido con la sexualidad de nadie. ¿Por qué argumentar que el dildo es para una práctica homosexual de Polo Polo si él, según entiendo, tiene novia? ¿Por qué argumentar eso? ¿Por qué la gente hace creer eso si no lo dije? No he dicho que eso sea para que él lo utilice sexualmente. No lo he dicho.

SEMANA: Él también ha reconocido su bisexualidad.