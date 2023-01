“Alienta a la oposición”: Gustavo Bolívar responde a las críticas de Roy Barreras a la reforma a la salud

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, sorprendió por sus duras críticas a la reforma a la salud que propone el Gobierno nacional y lidera la ministra Carolina Corcho. Frente a esto, el exsenador Gustavo Bolívar le pidió a su compañero del Pacto Histórico que “no genere pánico”.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, reafirma sus diferencias con la reforma a la salud. - Foto: Nicolas Linares

En su cuenta de Twitter, el senador resaltó los posibles riesgos de acabar con el sistema de salud actual e imponer un nuevo sistema de inmediato.

“El actual sistema lleva 30 años de construcción y aún requiere mejorar. Y mientras se construye el nuevo, ¿quién atenderá la salud de los 50 millones de colombianos? ¿Sin transición? Reforma sí, pero sin poner en riesgo la salud de todos”, publicó el senador en Twitter.

Construir sobre lo construido . No acabar con 30 años de experiencia en sistemas de información, auditoria, sistemas de calidad y administración de las redes de prestacion. Las EPS deben transformarse. El sistema de aseguramiento funciona y es mixto publico-privado. Hablemos! — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 25, 2023

Además, aseguró que el camino a seguir para el Gobierno debería ser “construir sobre lo construido. No acabar con 30 años de experiencia en sistemas de información, auditoría, sistemas de calidad y administración de las redes de prestación”.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar respondió directamente a las críticas y le advirtió al presidente del Congreso que “alienta” a los opositores al Gobierno.

“Roy, no genere pánico. Alienta a la oposición. Nadie ha hablado de acabar el sistema y menos dejar 50 millones de colombianos sin salud”, manifestó el exsenador en Twitter.

Roy, no genere pánico. Alienta a la oposición.

Nadie ha hablado de acabar el sistema y menos dejar 50 millones de col sin salud. Las IPS y la red pública hospitalaria seguirá prestando el servicio normalmente. Lo que cambia es q el Estado ya no les paga a través de intermediarios https://t.co/ORXh52fHT0 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 25, 2023

Además, agregó que lo que busca la reforma de la ministra Carolina Corcho es eliminar a los intermediarios del sistema.

“Las IPS y la red pública hospitalaria seguirán prestando el servicio normalmente. Lo que cambia es que el Estado ya no les paga a través de intermediarios”, agregó Bolívar.

Gustavo Bolívar salió en defensa de la reforma a la salud propuesta por Carolina Corcho. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Este miércoles, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, participó en el Foro Colombia 2023 para hablar sobre las reformas que se avecinan para este año. Entre ellas, comentó sobre la reforma a la salud, liderada por la ministra Carolina Corcho.

En primer lugar, Barreras aseguró que debe haber reforma a la salud, laboral, pensional y transición energética, pero que se debe tener en cuenta uno de los principios que reitera el presidente Gustavo Petro desde su posesión.

“La palabra clave que el presidente Petro ha mencionado desde el día de su posesión es transición. Les pido a las ministras, sobre todo a las ministras, que le hagan caso al presidente Petro y que construyan modelos de transición”, indicó.

Barreras dijo que no conoce el texto de la reforma a la salud, dado que aún no ha sido socializado por parte de la ministra Carolina Corcho. Sin embargo, habló sobre los puntos que se han hecho públicos.

“El sistema de salud debe mejorar. Creo, por ejemplo, que debe desaparecer la integración vertical. Se lo he dicho a los dirigentes de las EPS. Lo que no quiere decir destruir treinta años de conocimientos en el sistema. De calidad, de auditoría, de información”, manifestó Barreras.

Además, aseguró que las reformas no deben generar “rupturas abruptas” dentro de los sistemas, poniendo el ejemplo de un documento sobre la reforma al sector salud.

“Leí un documento que dice, según el ministerio, literalmente, ‘vamos a acabar con el sistema para crear uno nuevo’. Bueno, muy bueno. A lo mejor el nuevo es mejor, no sé porque no conozco el texto, pero usted no puede acabar un sistema mientras construye otro”, agregó el parlamentario.

De acuerdo con Barreras, es un sistema con “fallas y errores”, pero que logró que las familias no tuvieran inconvenientes económicos a la hora de costear procedimientos médicos durante la pandemia.

Ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, prepara la reforma a la salud del Gobierno. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

“Logró, como ha dicho Alejandro Gaviria, el ministro que más ha gobernado la salud en Colombia, que ninguna familia colombiana tuviera que vender la casa en la pandemia para poder pagar la unidad de cuidado intensivo. El sistema de aseguramiento funcionó”, señaló.

Para la reforma, Barreras propone mejorar el sistema con lo que está bien. “Claro que sí a la reforma a la salud, pero hay que construir sobre lo construido”.