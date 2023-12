Álvaro Leyva y su futuro en la Cancillería: “Si el Presidente considera que se me agotó el tiempo, me voy tranquilo”

Leyva es prudente y responde que su posición es la de no conciliar. Y por este tema, no cree que salga del gobierno. “Yo reflejo el pensamiento del señor presidente Gustavo Petro”, argumentó.

SEMANA le preguntó si quería estar en el resto del Gobierno y él no dudó en responder: “Es que el resto del tiempo es muy relativo. Estaré hasta que sea posible, hasta que él quiera. Pero mientras esté ahí seré un intérprete del pensamiento de Petro porque no estoy para contradecirlo sino porque coincido con él. Si le sirvo, magnífico, y si considera que se me agotó el tiempo, me voy tranquilo. Tengo compromisos con Petro. Él, por ejemplo, dice: ‘Verdad por encima de cualquier otra consideración’. Y yo me la voy a jugar por la verdad así me cueste la vida”.