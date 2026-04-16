Álvaro Uribe dice que en la frontera con Ecuador tienen “sometida” a la ciudadanía y que las disidencias “imponen votar por Cepeda”

El expresidente Álvaro Uribe llegó hasta Ipiales, Nariño, donde hace pocos días estuvo el presidente Gustavo Petro liderando un consejo de ministros. El tema fue similar: la guerra arancelaria con Ecuador y el trasfondo de esas disputas del mandatario colombiano con su homólogo de ese país, Daniel Noboa.

Uno de los argumentos que ha tenido el presidente ecuatoriano para tomar esas decisiones es que, supuestamente, desde el lado colombiano se habría dejado de atacar a los grupos armados ilegales, lo que estaría generando dinámicas en la frontera que afectan a ambos países.

Uribe cuestionó esos hechos y respaldó la tesis de Noboa. “Yo visité hace poco la frontera. Allá, a la ciudadanía la tienen sometida, ‘guarde silencio o lo matamos’, ‘pague la extorsión o lo matamos’, tanto en el Putumayo como en Tumaco hay un imperio terrorista dirigido por las Farc e imponen votar por Iván Cepeda”, cuestionó Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la crisis que se vive en la frontera. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El exmandatario señaló que el gobierno de Ecuador ha reclamado que no encuentra cooperación por parte de Colombia en esa lucha contra lo que denomina el “narcoterrorismo”.

“La realidad es que ese imperio narcoterrorista demuestra que aquí, como en todo el país, la política del Gobierno ha sido proteger, ser indulgente, consentir a los terroristas, eso no puede ser”, criticó Uribe.

El expresidente dijo que ahora que Ecuador tiene toda la firmeza de combatir esas estructuras se necesitaría un gobierno en Colombia que también tenga el mismo propósito, por eso considera que esa persona debe ser Paloma Valencia.

“Mentiroso”, “bandido”, “candidato del narcoterrorismo”: Iván Cepeda y Álvaro Uribe, ¿una guerra política por la Presidencia?

“Esto está vinculado con este grave problema. Esta frontera tan dinámica y cerrada. Ipiales cerrado, Nariño con esta afectación, queridos ciudadanos, esto hay que resolverlo. Paloma es una mujer eficiente y firme para resolverlo”, señaló el expresidente.

Uribe destacó que en su gobierno habría habido avances en ese sentido y pidió a la comunidad que respalden a la candidata de la Gran Consulta por Colombia para la primera vuelta presidencial.

Uribe pidió que Valencia sea respaldada de cara a la primera vuelta presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, Valencia anunció que si llega a la Presidencia, desde el primer día militarizarán la vía entre Cali, Popayán y Pasto para combatir a esas estructuras y las afectaciones a los ciudadanos.

“Ese mismo día la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa y le voy a decir que aquí hay con quien combatir al narcoterrorismo y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio con nuestra hermana República del Ecuador”, afirmó la candidata presidencial.

Valencia mencionó que gobierno haría parte del “escudo de las Américas” con el que buscaría derrotar a los grupos armados ilegales.