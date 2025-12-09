Álvaro Uribe habla del “petrocepedismo”, defiende a Santiago Uribe y dice que solo conoció a un paramilitar: “Los reto”

El expresidente Álvaro Uribe divulgó un video en sus redes sociales en el que habla del “petrocepedismo”, la alianza, según él, entre Gustavo Petro y el precandidato presidencial Iván Cepeda de cara al 2026.

Además, hizo una defensa de su hermano, Santiago Uribe, condenado a 28 años de cárcel, y se refirió a los paramilitares.

“El petrocepedismo, con el dinero del Estado, utilizando medios de comunicación, trata con infamias de afectar nuestra campaña política. Primero, la hacienda La Carolina (relacionada en la condena contra su hermano Santiago Uribe Vélez), de tres familias honorables de Medellín, una finca totalmente formalizada donde todo ingreso y todo gasto está en una contabilidad muy seria”, dijo.

Allá —según Uribe— “no hubo paramilitares. Hubo una base del Ejército”.

A renglón seguido defendió a su hermano. “Mi hermano Santiago es un hombre básico, investigado desde 1994. Varias decisiones judiciales a su favor. Una sentencia después de muchos años que lo absolvía totalmente, ahora lo condenan. Lo condenan porque un mayor de la Policía, echado de la institución porque estaba al servicio del narcotráfico, habló de una supuesta reunión con él que no se pudo dar porque está probado que mi hermano estaba en Manizales”, afirmó.

A Santiago Uribe también lo acusan de estar relacionado con Los 12 Apóstoles, un grupo de paramilitares que operó en Antioquia. “Ese grupo nunca apareció. Nunca lo han podido identificar. Tuvieron a unos comerciantes en la cárcel por ser, supuestamente, los promotores de Los 12 Apóstoles, todos fueron absueltos. Algunos de ellos fueron defendidos por el doctor Jesús María Valle Jaramillo. Óigase bien”.

El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA

Dijo que un policía de apellido Amaya “asesinó a Camilo Barrientos. Hicieron una limpieza social infame, asesinando a personas en Yarumal y ahora quieren adjudicarlas a mi hermano. Con respeto a la justicia, daremos la batalla”.

Y agregó: “Álvaro Uribe Vélez, este que les habla, solamente conoció a un paramiliar: (Salvatore) Mancuso. Pude ser amigo de él en Montería, nunca lo fui. Los reto a que aparezcan los paramilitares míos. Los reto. He procedido con toda honradez y, por eso, damos estaba batalla con argumentos contra las infamias promovidas por el dinero público por el petrocepedismo”.

El presidente Gustavo Petro, el exparamilitar Salvatore Mancuso y el director de la ANT, Juan Felipe Harman, estuvieron en el ahora polémico evento de entrega de tierras. | Foto: :Presidencia

Recientemente, Mancuso se excusó con el expresidente Álvaro Uribe por hacer señalamientos en su contra y relacionarlo con crímenes en el departamento de Antioquia.

“De manera franca, respetuosa y sin ambigüedad, presento disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez si alguno de los apartes de mi comunicado o declaraciones le produjo malestar, incomodidad personal o considera afectado su buen nombre. Con este escrito, reconozco que, como postulado compareciente ante los mecanismos de justicia transicional, mi palabra tiene un alcance público”, afirmó el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe. | Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA.

Y añadió: “En consecuencia, manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC que acabó con la vida del señor Eudaldo León Díaz, exalcalde del municipio del Roble”, dijo Mancuso.