Álvaro Uribe habló de lo que sería un nuevo gobierno, “de uno de los nuestros”, y Gustavo Petro le respondió

Un debate se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, el cual giró en torno a los impuestos para las empresas.

El primero en realizar un agudo análisis de la situación actual por la que está atravesando el país fue el expresidente Uribe, quien expresó la necesidad de que se bajen los impuestos a las empresas.

Además, Uribe reveló detalles de lo que sería un próximo gobierno de “uno de los nuestros”.

“Un nuevo gobierno de uno de los nuestros o en el que participamos bajará los impuestos a las empresas para que puedan pagar los recargos laborales, a fin de compensarlas y evitar que continúe el daño en el empleo formal”, publicó Álvaro Uribe.

Ese mensaje lo respondió el presidente Gustavo Petro: “Ni en un solo año del gobierno Uribe creció tanto el empleo formal como en el mío. El empleo, mal llamado formal, que se llama, es empleo asalariado, propio del capitalismo; se expande si se expande el capitalismo y, para expandir el capitalismo, qué pena que un socialista se lo diga, hay que acabar la premodernidad, el feudalismo, las ideas esclavistas, disminuir las rentas improductivas, subiéndole a ellas los impuestos”.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, detalló la propuesta de bajar impuestos para empresarios. | Foto: Álvaro Uribe / Red social Instagram

“Nosotros le propusimos al uribismo bajar el impuesto de renta a todas las empresas productivas de Colombia y sabotearon el proyecto, lo hundieron. Así que no digan mentiras”, indicó el jefe de Estado.

También indicó: “Lo invito a que apoye la ley de financiamiento y le bajemos el impuesto de renta a todas las empresas productivas y subamos el impuesto a las rentas improductivas. Hora de modernizarse”.

Entretanto, en la publicación de Uribe, el exmandatario compartió un video con apartes de una declaración que dio. Allí entregó más detalles de las propuestas de cara a las próximas elecciones.

“Lo laboral. El gobierno mío había reducido tiempo de recargo. Pero decimos una cosa muy importante. Creamos el fondo de emprender. Pero este Gobierno subió los recargos. Tampoco una maravilla. Porque ya el recargo, el dominical y el festivo estaban en el 75 %. Lo subieron al 100 %. Tampoco una maravilla. Le echaron un cuerpo al país. Es que no hay recargos. Claro que lo sabía. Los había del 75 %. Antes los recargos empezaban a las 9 de la noche; ahora, a las 7. Y eso se va a ver contra el Estado por la disminución de trabajadores en el entorno de la noche”, anotó Álvaro Uribe Vélez.

También afirmó: “A mí me parece que es una gran cosa para el trabajador, pero es un perjuicio muy grande a la pequeña empresa. El tendero de barrio no puede con eso. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Deje esos recargos como los puso este Gobierno, pero bájenle los impuestos a las empresas para que los puedan pagar. Es que además han acabado con las tiendas. Han acabado con las tiendas”.