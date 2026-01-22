Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este jueves, 22 de enero, a las fuertes tensiones entre Colombia y Ecuador, luego de que el vecino país impusiera un arancel del 30% a varios de los productos. El tema escaló y ya se habla de una guerra comercial entre ambas naciones. Colombia —por ejemplo— anunció que no le venderá más energía al vecino del sur.

“Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”, dijo Uribe desde Ecuador, donde hizo parte de una conferencia sobre liderazgo y manejo de crisis en la Universidad Espíritu Santo.

Explicó que los líderes tienen que poner su brazo contra la corriente del río. “Esa es una virtud, sin la cual el liderazgo no se templa. La contracorriente es el horno que templa el acero del líder”, manifestó.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

El expresidente dijo que “hay que recuperar las cenizas de la Comunidad Andina para que vuelva a florecer. Recuperar las condiciones para que nuestros países estén más integrados y se ayuden mutuamente”.

Contó que a él, cuando fue presidente, le tocó hacer dos líneas adicionales de interconexión con Ecuador, pese a la enorme dificultad con el gobierno de turno.

“Creo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro cometieron el error de irrespetar la seguridad albergando a grupos terroristas de Colombia en su territorio que maltrataban al pueblo colombiano y han albergado terroristas de otros continentes que son unas amenazas a nuestras democracias y muy directamente a Estados Unidos. Esas experiencias de Chávez y Maduro no se pueden repetir”, opinó.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

También se refirió al bombardeo que se adelantó en su gobierno, por parte de las Fuerzas Militares, en territorio ecuatoriano, donde se dio de baja a Raúl Reyes, uno de los jefes de las Farc.

“Nosotros bombardeamos a Reyes, no al pueblo ecuatoriano. No soy capaz de hablar ante un auditorio en Ecuador o dar una entrevista sin pedir que me acepten excusas. Ese bombardeo no fue contra el pueblo hermano, fue contra un invasor terrorista que utilizaba el territorio de Ecuador para secuestrar y ordenar crímenes”, explicó.

Uribe reflexionó sobre el papel de los liderazgos y dijo que muchas veces “lo impulsivo no lleva al ser humano a tomar una decisión firme. Hay que distinguir entre el impulso y la decisión firme”.

“Muchos se quedan en el problema; los problemas de Gustavo Petro los sabemos, hay que mirar las soluciones. Cómo nos vamos a quedar en la crítica del salario mínimo. Hay que mirar soluciones”, expresó.

Destacó que es “muy difícil reconocer errores”.

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán Foto: José Luis Guzmán. El País

“Cuando uno está en el impulso de la tarea, ¿quién se da cuenta de que el cantante se desentonó? ¿El público o el cantante? Cuando uno está en plena actividad política, es muy difícil reconocer errores. A mí me los recuerdan. Hay que aprender de ellos”, opinó.

Tras dirigir ocho años Colombia y convertirse en uno de los políticos más influyentes del país, Álvaro Uribe dijo que “es muy difícil liderar equipos y ampliarlos, uno tiende a tener equipos muy cerrados y hay que tenerlos más amplios”, recomendó.