POLÍTICA

Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

También se refirió, desde Ecuador, al bombardeo que ordenaron las Fuerzas Militares durante su gobierno al vecino país, donde se dio de baja a Raúl Reyes.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 7:11 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Anadolu via Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este jueves, 22 de enero, a las fuertes tensiones entre Colombia y Ecuador, luego de que el vecino país impusiera un arancel del 30% a varios de los productos. El tema escaló y ya se habla de una guerra comercial entre ambas naciones. Colombia —por ejemplo— anunció que no le venderá más energía al vecino del sur.

“Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”, dijo Uribe desde Ecuador, donde hizo parte de una conferencia sobre liderazgo y manejo de crisis en la Universidad Espíritu Santo.

Explicó que los líderes tienen que poner su brazo contra la corriente del río. “Esa es una virtud, sin la cual el liderazgo no se templa. La contracorriente es el horno que templa el acero del líder”, manifestó.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

El expresidente dijo que “hay que recuperar las cenizas de la Comunidad Andina para que vuelva a florecer. Recuperar las condiciones para que nuestros países estén más integrados y se ayuden mutuamente”.

Política

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Política

Gustavo Petro sostiene una reunión con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: estos son los temas

Política

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Política

La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

Política

“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

Política

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

Política

Gustavo Petro se anticipó y expuso retrasos en la obra de una sede universitaria en su gobierno: “Tristeza”

Política

Se agudiza la tensión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe: así fue el nuevo choque en las redes sociales

Política

Petro saca pecho por informe de la Contraloría que respalda sus operaciones de deuda: “Dijeron que habíamos endeudado irresponsablemente el país”

Contó que a él, cuando fue presidente, le tocó hacer dos líneas adicionales de interconexión con Ecuador, pese a la enorme dificultad con el gobierno de turno.

“Creo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro cometieron el error de irrespetar la seguridad albergando a grupos terroristas de Colombia en su territorio que maltrataban al pueblo colombiano y han albergado terroristas de otros continentes que son unas amenazas a nuestras democracias y muy directamente a Estados Unidos. Esas experiencias de Chávez y Maduro no se pueden repetir”, opinó.

Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

También se refirió al bombardeo que se adelantó en su gobierno, por parte de las Fuerzas Militares, en territorio ecuatoriano, donde se dio de baja a Raúl Reyes, uno de los jefes de las Farc.

“Nosotros bombardeamos a Reyes, no al pueblo ecuatoriano. No soy capaz de hablar ante un auditorio en Ecuador o dar una entrevista sin pedir que me acepten excusas. Ese bombardeo no fue contra el pueblo hermano, fue contra un invasor terrorista que utilizaba el territorio de Ecuador para secuestrar y ordenar crímenes”, explicó.

Uribe reflexionó sobre el papel de los liderazgos y dijo que muchas veces “lo impulsivo no lleva al ser humano a tomar una decisión firme. Hay que distinguir entre el impulso y la decisión firme”.

“Muchos se quedan en el problema; los problemas de Gustavo Petro los sabemos, hay que mirar las soluciones. Cómo nos vamos a quedar en la crítica del salario mínimo. Hay que mirar soluciones”, expresó.

Destacó que es “muy difícil reconocer errores”.

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán
Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán Foto: José Luis Guzmán. El País

“Cuando uno está en el impulso de la tarea, ¿quién se da cuenta de que el cantante se desentonó? ¿El público o el cantante? Cuando uno está en plena actividad política, es muy difícil reconocer errores. A mí me los recuerdan. Hay que aprender de ellos”, opinó.

Tras dirigir ocho años Colombia y convertirse en uno de los políticos más influyentes del país, Álvaro Uribe dijo que “es muy difícil liderar equipos y ampliarlos, uno tiende a tener equipos muy cerrados y hay que tenerlos más amplios”, recomendó.

Más de Política

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe habló sobre las fuertes tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador: “Los líderes tienen que saber batallar contra la corriente”

Carlos Fernando Galán Alcalde de Bogotá, Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro sostiene una reunión con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: estos son los temas

El presidente Gustavo Petro defendió al nuevo ministro de la Igualdad Alfredo Acosta Zapata.

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.

La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.

“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro se anticipó y expuso retrasos en la obra de una sede universitaria en su gobierno: “Tristeza”

Álex Saab fue liberado en medio de un cuestionado canje por presos políticos entre Venezuela y Estados Unidos.

Indignante: Álex Saab, el señalado testaferro de Maduro, quiere meterse en el debate de las elecciones en Colombia

.

Se agudiza la tensión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe: así fue el nuevo choque en las redes sociales

Noticias Destacadas