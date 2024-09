Álvaro Uribe propone crear una sociedad privada “vigorosa” con la Vaca Solidaria para financiar obras del Toyo

El tema siempre ha sido de suma importancia para los antioqueños. De hecho, hace unos días, el propio expresidente Uribe le extendió una invitación al presidente Gustavo Petro para que recorra las obras. “Yo he hablado con el presidente Petro, él no está de acuerdo conmigo y seguramente yo tengo muchos desacuerdos con él”, dijo. Y luego agregó: “¿Por qué él no tiene un diálogo aquí con el gobernador?, ¿por qué no visita esta obra?”.