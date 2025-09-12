Por medio de su cuenta personal de X, Álvaro Uribe Vélez lanzó una fuerte pulla, la cual se entendió como un mensaje en contra del presidente Gustavo Petro. El exmandatario y también excongresista sacó una lista.

En el trino, Uribe agradeció la defensa que hizo de su legado el senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, en medio de un acalorado debate en Latam Fintech Market 2025, con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

López indicó: “El enemigo de Colombia no es Álvaro Uribe y no es Gustavo Petro. No nos equivoquemos en eso”.

Y avanzó en su intervención: “El enemigo de Colombia es el crimen organizado. El enemigo de Colombia es la mafia de la corrupción. El enemigo de Colombia es la pobreza que limita las oportunidades de nuestra gente. No perdamos el juicio ni el sentido de las proporciones para enfrentar los crímenes”.

Mauricio Gómez Amín. | Foto: Foto prensa Mauricio Gómez Amín

Posteriormente, Mauricio Gómez Amín no guardó silencio y expresó de manera contundente: “Escúcheme, doctora Claudia López, no se le ocurra comparar a Uribe con Petro, no tienen comparación. No se lo permito. Yo no soy uribista, pero Uribe es un hombre honorable, le ha dado mucho a este país y no se ha parado en una tarima con criminales, como Petro”.

Volviendo al mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también aprovechó el trino para enviar lo que sería un dardo a Petro.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Estoy muy agradecido con el senador Mauricio Gómez Amín. Agrego: para ser Presidente no basta haber pasado por la Alcaldía de Bogotá, se requiere que el ejercicio haya sido de excelencia, no parlanchín, no derrochón, no paralizante de obras necesarias, no irresponsable con la seguridad, no clientelista, a pesar del discurso de falsa moral. etc, no, no, no …”, detalló Uribe.

Por otro lado, esta semana se conoció una información que agitó la agenda política del país, por un anuncio que hizo el Centro Democrático de cara a la reconfiguración del Congreso.

En ese sentido, esa colectividad tomó la decisión de que la lista al Senado será cerrada y que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estará en la misma si las decisiones judiciales se lo permiten.

“El partido entiende que esto es un desafío y esperamos tener 25 senadores, entre otras cosas, porque si los temas judiciales se lo permiten, Álvaro Uribe será el número 25 en la lista”, dijo el director del uribismo, Gabriel Vallejo.