Álvaro Uribe se refirió a una coalición de cara a las elecciones de 2026: “No puede ser apresurada ni restringida”

El expresidente de la República Álvaro Uribe volvió a llamar la atención del Centro Democrático para que se defina lo antes posible el candidato o los candidatos que representarán a la colectividad de cara a una consulta interpartidista en marzo de 2026.

El líder natural del Centro Democrático envió el mensaje este domingo 23 de noviembre durante un foro con los precandidatos presidenciales sobre la Banca de Oportunidades, y no cerró la puerta a posibles coaliciones de cara a las elecciones del próximo año.

“Hay que tomar decisiones en este partido y tener candidato o candidatos. Eso es algo muy importante”, destacó el exmandatario, quien en sus últimas intervenciones sobre el tema ha reiterado de manera constante la necesidad de realizar esa escogencia antes de que finalice el año.

Uribe Vélez manifestó el pasado domingo, en medio de otro de los foros de la colectividad, que era importante que se definiera el candidato a la Presidencia antes de Navidad.

“Ojalá que pudiera ser más corto, de pronto terminar el año o llegar a Navidad con candidato”, manifestó el exmandatario durante un foro, reafirmando la idea de llegar con la elección ya definida antes de que termine 2025.

Este domingo 23 de noviembre, el ex jefe de Estado también se refirió a las posibles coaliciones de cara a las elecciones de 2026 y no descartó que el partido participe de estas uniones con otros precandidatos.

“Nosotros tenemos que hacer las coaliciones, pero todo lleva su momento. Primero el candidato, los candidatos del partido, después la coalición, pero la coalición no puede ser apresurada ni restringida”, manifestó Uribe Vélez.